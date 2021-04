Soccer Québec a 110 ans

On a encore tendance à penser que le soccer est un sport relativement jeune au Québec, et pourtant, Soccer Québec a célébré lundi son 110e anniversaire.

C’est en effet le 12 avril 1911 que voit le jour la Province of Quebec Football – Association (PQFA). Et qui en était alors le président ? Frank Calder, qui est par la suite devenu le premier président de la Ligue nationale de hockey en plus de donner son nom au trophée de la recrue de l’année dans la LNH.

La PQFA tire son origine de la fusion de deux groupes rivaux qui se partageaient le territoire montréalais.

Après des réunions tenues au Carslake Hotel, au centre-ville de Montréal, on accouche d’un document comportant 21 articles qui deviendra la première charte de l’Association.

Le sport était toutefois encore peu pratiqué et l’on comptait alors 26 clubs qui évoluaient dans les trois ligues de catégorie sénior, intermédiaire et junior.

Évolution

Cette nouvelle association va permettre au sport de prendre son envol dans la province et mener à la création de la Coupe du Québec, un don des frères Albert et d’Isidore Freeman.

L’année suivante, la création de la Dominion of Canada Association, qui est aujourd’hui l’Association canadienne de soccer. Le Canada fait aussi son entrée au sein de la FIFA, dont il est membre depuis 1913.

Après une belle évolution, le sport connaît un net recul au pays quand de nombreuses structures cessent leurs opérations pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Le sport reprend son élan sur la scène provinciale au début des années 1960 et grâce à la vague d’immigration européenne qui déferle après la guerre.

Les jeunes

Si, à cette époque, le soccer est surtout l’affaire des immigrants, les choses commencent à changer en 1970, avec la création des Jeux du Québec, qui vont propulser la fondation de la plupart des associations régionales dans les 18 régions du Québec.

Puis il y a les Jeux olympiques d’été présentés à Montréal, auxquels l’équipe masculine du Canada participe.

On entre dans la phase de développement accéléré du sport au Québec et la Fédération québécoise déploie de nombreux programmes au cours des années 1990 afin de démocratiser le sport et d’en rendre la pratique encore plus attrayante.

Depuis, le soccer a connu une croissance exponentielle, passant de 93 000 membres, en 1996, à 120 000, en 2000. En 2021, Soccer Québec compte plus de 200 000 membres.