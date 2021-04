Vie normale. Allo?

Les gens n’en peuvent plus. Ils exigent, en référence à la devise « C’est mon droit », de revenir à leur vie normale. C’est ainsi que s’ajoutent désormais aux complotistes des groupes qui refusent la dictature sanitaire, le couvre-feu dont ils rejettent la nécessité – pour quelle raison ? Ce n’est pas leur souci – et le masque !

Des parents d’écoliers descendent maintenant dans la rue avec leurs enfants, cibles de cette politique, pour protester contre la décision de la Santé publique. C’est ce qu’on appelle, je suppose, l’éducation civique.

À voir tous les microgroupes et toutes les voix qui se font entendre pour donner leur point de vue qu’ils croient toujours exceptionnel et original, on en déduit que le Québec compte plus d’immunologistes, d’épidémiologistes, de docteurs en sciences médicales et de philosophes qu’on le supposait.

De plus en plus de personnes ont des idées lumineuses pour régler cette crise. Comme ressortir les casseroles pour plonger tous les soirs dans un grand tintamarre nos villes et nos campagnes. Une façon qu’ils croient efficace pour abolir le couvre-feu.

Faux apôtres

Car voilà le hic. Les nouveaux apôtres de nos libertés bafouées, une réalité qu’on ne peut nier, s’insurgent, en s’appuyant sur des intuitions personnelles et des sources douteuses glanées sur les réseaux sociaux.

Ne rêvons plus de vie normale tant que les scientifiques n’auront pas éradiqué le virus et ses variants. Cessons de croire aux solutions miracles. Le cataclysme est universel.

À cette étape cruciale de la troisième vague, le MOI devient indécent. Il n’y a que le NOUS qui peut nous sauver. Les hordes de jeunes grisés par le printemps, les odeurs âcres et la bière en fût, qui oublient qu’ils ont des parents ou que les parents ont oubliés, doivent se ressaisir. Ils ont la vie devant eux. Mais pour l’heure, ils doivent éviter que la Grande Faucheuse ne les frôle, eux aussi, en nous laissant tous désemparés ou morts dans leur sillage.