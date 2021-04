Ville de Québec : accélération de la mise en place de la Wi-Fi sur les rues commerciales

La Ville de Québec investit 200 000$ pour accélérer le déploiement de bornes Wi-Fi, qui permettent une connexion gratuite à Internet, sur ses artères commerciales.

Cette somme s’ajoute aux 207 000$ déjà dépensés depuis la toute première expérience sur la rue Saint-Joseph, dans le quartier Saint-Roch, en 2017.

Depuis ce projet pilote, le réseau Internet sans fil et gratuit est offert à plusieurs endroits en Ville (voir la liste détaillée plus bas) et il devrait l’être, dans les prochaines années, sur d’autres rues commerciales. «Ce déploiement sera privilégié sur les artères commerciales accueillant une clientèle touristique, souvent plus encline à utiliser ces services, et présentant une certaine densité commerciale», lit-on dans un sommaire décisionnel voté vendredi et rendu public lundi.

Dans un communiqué de presse publié lundi matin, le maire Labeaume se réjouit de constater que «plusieurs artères commerciales verront leur attractivité accrue grâce au déploiement du Wi-Fi qui améliore grandement l’expérience vécue par les usagers».

Les 200 000$ annoncés aujourd’hui proviennent de «La Vision entrepreneuriale Québec 2026», un programme financé par le gouvernement du Québec.

Rues commerciales où la Wi-Fi est déjà disponible

Saint-Joseph Est, entre la rue de Saint-Dominique et la rue Caron

Saint-Jean (intramuros), entre la rue d’Auteuil et la Côte de la Fabrique

Grande-Allée, de l’avenue Bourlamaque à la rue D’Auteuil

Dalhousie/rue du Marché-Champlain et boulevard Champlain, entre la rue du Marché Champlain et l'entrée de la Garde Côtière

Avenue Cartier, entre Grande-Allée et René-Lévesque

Artères commerciales où la Wi-Fi sera déployée

2021 : La route de l’Église, la 3e avenue, la rue d’Auteuil, L'avenue Cartier (entre René-Lévesque et Chemin Sainte-Foy)

2022 : la rue Saint-Jean (entre Turnbull et Honoré-Mercier), la rue Saint-Paul et l'avenue Maguire

Plus tard : D’autres rues commerciales sont présentement à l’étude telles que la rue du Fort, la rue Saint-Louis ou la rue Saint-Vallier

Source : Ville de Québec