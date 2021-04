Aérospatiale : traverser les turbulences

Le regretté Jean Lapierre avait jadis déclaré que l’aérospatiale était pour le Québec ce que l’automobile est pour l’Ontario. Il avait bien raison. L’aérospatiale mérite d’être reconnue pour ce qu’elle est : une industrie stratégique.

Bien qu’on en néglige souvent l’importance, le Québec est le troisième pôle aéronautique de la planète après Seattle (Boeing) et Toulouse (Airbus). Il n’y a que trois endroits au monde où l'on trouve des entreprises aptes à fournir l’ensemble des composantes nécessaires pour construire un avion de A à Z, et le Grand Montréal en fait partie.

L’aérospatiale, au Québec, se décline en 220 entreprises dont 200 PME, 40 000 emplois directs et 100 000 indirects, et représente le principal secteur d’exportation du Québec. C’est un véritable joyau de recherche et développement.

Une aide financière s’impose

Hélas, l’inaction fédérale pourrait détruire en quelques mois ce qu’il nous a fallu plusieurs générations à bâtir. Comme on peut s’en douter, la pandémie a cloué les avions au sol et vidé les carnets de commandes. Le secteur s’est même résigné à nouer des liens avec l’industrie de la construction pour y recommander des travailleurs, au risque de perdre de l’expertise et de la capacité à rebondir.

Une aide financière ciblée aux secteurs les plus en difficulté s’impose. L’aérospatiale en fait partie, et il faut impérativement que le prochain budget fédéral débloque les sommes nécessaires. Le Bloc québécois y travaille depuis longtemps, alors que le discours du Trône évacuait totalement l’existence même de cette industrie névralgique. Nous avons personnellement interpellé, à plusieurs reprises, les Trudeau, Freeland, Bains et Garneau, qui nous ont répété ad nauseam qu’Ottawa travaillait très fort... pour le transport aérien! Nous avions là un témoignage éclatant de la totale incompréhension de ce dont nous parlions.

Un soutien financier va de soi, et nous le réclamons. Quand l’Ontario en a besoin pour l’automobile, elle l’a. Quand l’Ouest en a besoin pour son pétrole, il l’obtient.

Il faut cependant préciser certaines choses : la crise n’a pas créé cette situation précaire, elle l’a exacerbée. L’absence de vision et le manque de volonté politique d’Ottawa ont miné l’aérospatiale depuis plusieurs années. L’aide financière, si nécessaire soit-elle, ne constitue pas en soi une politique.

Concertation

Une politique doit tout d’abord être le fruit d’une table de concertation permanente incluant Ottawa, Québec, l’industrie et les syndicats, à l’instar de ce qu’Ottawa fait par rapport à l’automobile. Les chantiers à envisager sont nombreux : virage vert (recyclage et conditions de verdissement à l’aide financière), politique d’entretien, octroi de liquidités, prêts pour les acheteurs, politique d’achats militaires, soutien à la Recherche et Développement (très importante dans le domaine) et formation de la main-d’œuvre sont autant d’éléments qui devraient constituer un programme cohérent qui reconnaît l’aérospatiale comme un écosystème.

Le Québec a une politique en aérospatiale depuis une vingtaine d’années. Toutefois, la marge de manœuvre du Québec est limitée par le fédéral et parmi tous les pays ayant une industrie aérospatiale d’envergure, le Canada est le seul pays à ne pas avoir de politique pour en encadrer le développement.

Il faut y remédier... ou laisser la liberté au Québec de le faire.

Simon-Pierre Savard-Tremblay, Député de Saint-Hyacinthe—Bagot

Porte-parole du Bloc québécois en aérospatiale