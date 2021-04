AstraZeneca: un premier cas de thrombose survenu au Québec

Le ministère de la Santé a confirmé, mardi, qu'un premier cas de thrombose est survenu au Québec dans les derniers jours à la suite de l'administration d'un vaccin d'AstraZeneca.

«La personne a été prise en charge par le réseau de la santé et des services sociaux et elle a reçu les soins appropriés à son état. Elle récupère maintenant à son domicile et on ne craint pas pour sa vie», a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux dans un communiqué où il cherche à rassurer la population.

Cette annonce survient alors que les États-Unis ont annoncé, mardi, la suspension du vaccin de Johnson & Johnson, lui aussi pour de potentiels cas de thrombose.

