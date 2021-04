Bénévoles pour la vaccination recherchés au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a tenu, mardi, une journée dédiée au recrutement pour la campagne de vaccination contre la COVID-19.

Une ligne téléphonique était mise à la disposition des chercheurs d'emplois entre midi et 17 h.

Les candidats pouvaient échanger directement avec des recruteurs.

Près de 600 personnes avaient déjà soumis leur candidature et même commencé à travailler dans l’une ou l'autre des cliniques de la région, mais les autorités de la santé espèrent en trouver deux fois plus en prévision de la saison estivale.

«On veut respecter la disponibilité des personnes, a indiqué à TVA Nouvelles le directeur régional de la campagne de vaccination, Marc Thibeault. Si des personnes ont seulement trois ou quatre jours à nous donner pour aider, on va les prendre. On veut être capable de donner des congés parce que ce sera l'été pour tout le monde. Plus on aura de gens à la tâche, plus ce sera facile pour tout le monde de contribuer à leur manière.»

Plusieurs emplois sont disponibles.

Des vaccinateurs sont recherchés, mais aussi du personnel de soutien.

Les étudiants âgés de plus de 16 ans et les retraités sont également invités à postuler.

Il est encore possible de soumettre sa candidature via le site internet «Je contribue».