Chèques de 15 500$ pour son ami

Eric Girard

La calculatrice du ministre des Finances a besoin d’être ajustée. Une subvention sur cinq (22 %) va à des organismes de sa circonscription de Groulx, soit 108 750 $ sur les 494 700 $ qu’il a distribués depuis son élection.

Le ministre a aussi été responsable de la région de Laval jusqu’en août dernier, territoire où quatre circonscriptions sur six sont libérales. Non seulement il n’y consacre que 7 % de son budget, mais les organismes lavallois qui reçoivent le plus d’argent sont situés... dans les deux seules circonscriptions qui ne sont pas libérales, soit Sainte-Rose (CAQ) avec 15 150 $ et Chomedey (indépendant) avec 8400 $.