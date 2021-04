Court passage en simple à Monte-Carlo pour Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a subi la défaite au premier tour du tournoi sur terre battue de Monte-Carlo, mardi.

• À lire aussi - ATP: «FAA» embauche Toni Nadal

Auger-Aliassime, 21e au monde, a été évincé du tournoi par le Chilien Cristian Garin, 24e raquette mondiale et 16e tête de série de la compétition, en deux manches de 7-6 (3) et 6-1.

Le match avait été interrompu la veille en raison des mauvaises conditions météorologiques. Auger-Aliassime avait alors l'avantage 4-2 dans la première manche. À la reprise du jeu, le Québécois s'est donné une avance de 5-2 à la reprise initiale, puis quatre balles de manche, sans toutefois pouvoir en profiter.

Garin n'a fait qu'une bouchée de lui lors du deuxième set.

En tout, Auger-Aliassime n'a réussi qu'un as et commis cinq doubles fautes. Il n'a surtout réussi à convertir qu'une seule balle de bris en six occasions.

Au deuxième tour, le Chilien affrontera l'Australien John Millman.

Par ailleurs, en double, le joueur de l’unifolié tentera de se racheter aux côtés du Polonais Hubert Hurkacz plus tard en journée. Ils affronteront les Monégasques Hugo Nys et Romain Arneodo.

Sondage Léger: le palmarès des plus grands athlètes de l’histoire du Québec