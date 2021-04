COVID-19: pas fini tant que ce n’est pas fini

Alors que le délestage est de plus en plus imminent dans plusieurs hôpitaux de la province, une docteure souhaite rappeler que la situation ne s’améliorera pas du jour au lendemain après la troisième vague.

«On utilise l’image du marathon, mais c’est plus qu’un marathon, c’est beaucoup plus», a indiqué la Dre Amélie Boisclair, interniste intensiviste à l’hôpital Pierre-Le Gardeur

Celle qui travaille en zone COVID depuis un an voit son équipe enfiler les heures supplémentaires sans cesse. «Le monde qu’on épuise maintenant, c’est les mêmes qui vont devoir continuer de s’occuper des gens et qui vont devoir être capables de reprendre les activités.»

La Dre Boisclair voit par ailleurs de plus en plus de «patients verts», qui sont aux soins intensifs pour d’autres problèmes de santé que la COVID-19. Et qui auraient mis trop de temps avant de consulter. «On a l’impression qu’on a encore plus de “très malades” chez ces patients-là . Et nos lits sont pleins de ce côté-là aussi.»

«La vague nous frappe sur tous les fronts», a-t-elle souligné.

