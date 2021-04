COVID-19: 1000 vaccins sans rendez-vous disponibles mardi à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale a indiqué mardi midi que 1000 places étaient toujours disponibles à la clinique d’ExpoCité pour les gens de 55 ans et plus qui souhaiterait recevoir le vaccin AstraZeneca sans rendez-vous.

3900 plages de vaccination étaient disponibles mardi à la mégaclinique de vaccination du Centre de Foires, mais seulement 2900 rendez-vous ont été comblés explique la direction du CIUSSS.

«Il reste donc actuellement 1000 places sans rendez-vous, disponibles pour la population de 55 ans et plus. Pas besoin de coupons, les gens peuvent se présenter au centre de vaccination d'ExpoCité et ils seront vaccinés», explique la porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mélanie Otis, prévenant tout de même qu’un temps d’attente soit possible «en raison de la forte demande».

Du personnel a été ajouté pour s’assurer du respect des mesures sanitaires sur place.

La suite sur rendez-vous

Les autres journées de vaccination avec AstraZeneca devraient toute se dérouler sur rendez-vous indique le CIUSSS, les plages horaires étant «pratiquement toutes déjà comblées».

«Nous ne prévoyons pas, à ce moment-ci [d’autres] sans rendez-vous jusqu’au 17 avril», précise Mélanie Otis.

Les vaccins AstraZeneca seront administrés au cours des prochains jours aux cliniques désignées CERVO et de L’Ancienne-Lorette, en plus des centres de vaccination de l’Université Laval, de Baie-Saint-Paul et de Portneuf.

«En parallèle, la vaccination avec les doses du vaccin Pfizer se poursuit dans nos différents centres de vaccination», ajoute le CIUSSS.

