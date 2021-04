Décès de l’écrivain jeunesse d’origine autochtone Michel Noël

L’écrivain jeunesse d’origine autochtone Michel Noël est décédé lundi à l’âge de 76 ans, ont annoncé les Éditions Auzou et Hurtubise.

Auteur de multiples essais, livres d’art, pièces de théâtre, recueils de poèmes, albums et romans pour la jeunesse, conteur, poète, dramaturge, conférencier et «passeur d’histoires», Michel Noël, né d’un père et d’une mère d’origine algonquine, a toujours eu à cœur de faire découvrir la riche culture autochtone du Québec.

Il a ainsi joué un rôle crucial dans la vie culturelle québécoise, amérindienne et inuite, ont souligné les Éditions Hurtubise, citant à cet égard son ouvrage intitulé «Les Papinachois», publié en 1981, une série de contes amérindiens pour enfants illustrés par Joanne Ouellet, ayant connu du succès au Québec et en Europe, et qui furent traduits en cri et en montagnais.

Récipiendaire de nombreuses distinctions (dont le Prix du Gouverneur général dans la catégorie littérature jeunesse pour son livre «Pien»), Michel Noël s’est aussi impliqué en éducation, en politique et même en gastronomie, ayant collaboré à la recherche et la production de bières originales et patrimoniales.

«Toute l’équipe du Groupe HMH, qui perd un grand auteur et un grand ami, offre ses sincères condoléances à sa famille et tient à souligner le travail exceptionnel de Michel Noël», ont déclaré les Éditions Hurtubise dans leur communiqué.

«Nous garderons le souvenir de nombreux moments d’échanges et de partages passionnants avec ce grand homme de la littérature jeunesse qui communiquait si bien sa passion pour les peuples autochtones. Son legs pour le patrimoine culturel de ce pays est inestimable. Nous sommes persuadés que sa pensée humaniste accompagnera ceux et celles qui l’ont croisé, tout au long de leur route», ont souligné les Éditions Auzou.