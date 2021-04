Dépenses d’agglomération: début des plaidoiries devant la Cour d'appel

Les plaidoiries ont commencé mardi, devant la Cour d’appel, dans la cause du partage des dépenses d’agglomération qui oppose, depuis de longues années, la Ville de Québec à ses voisines L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures.

En septembre 2018, la Ville de Québec a été condamnée à verser 38 millions$ aux deux municipalités défusionnées.

Admettant une surfacturation de 8 millions$ pour la période entre 2008 et 2015, la Ville de Québec a contesté le jugement de la Cour supérieure en invoquant plusieurs «erreurs» en droit.

Lundi, les plaidoiries des parties ont revêtu un caractère technique sur la portée de telle ou telle dépense et l’opportunité de l’inclure comme une dépense mixte (d’agglomération) ou comme une dépense de la ville centre.

Politique et non juridique

Devant le juge Jacques Chamberland, Me Marc DesRosiers, avocat de la Ville de Québec, a plaidé que l’entente intervenue en 2009 entre les trois municipalités avait une portée «politique» et non pas juridique.

«En attribuant à une entente politique une portée juridique qu’elle ne devrait pas avoir, la Cour supérieure (...) a décidé que le conseil d’agglomération ne pouvait pas du tout s’écarter (de) l’entente», a-t-il déploré.

D’après lui, le juge de la première instance «a pris une catégorie (de dépenses) sans analyser la preuve et sans regarder ce qu’il en était réellement».

Aux antipodes de ce raisonnement, Me Christian Trépanier, qui défend les intérêts de L’Ancienne-Lorette a évoqué «la position erronée de la Ville de Québec» dans sa façon de catégoriser les dépenses.

«Disons qu’il y avait 30 millions$ de dépenses. On en a pris la moitié qui sont les parts de l’agglomération. On les a sorties, alors qu’elles n’auraient pas dû être payées plus qu’à la hauteur d’un financement limité, et on les a mises dans une catégorie qui n’a pas de limite et qui se paie par le potentiel fiscal», a-t-il illustré.

De son côté, Me Pierre Laurin, avocat de Saint-Augustin-de-Desmaures, a affirmé que c’est le maire Labeaume qui a lui-même insisté pour conférer à l’entente de 2009 un caractère «juridique».

Les plaidoiries doivent se poursuivre mercredi.