Élections 2020: les sondeurs démocrates trop optimistes

Depuis hier, des sites comme POLITICO ou The Hill s’intéressent à l’examen de conscience auquel se sont livrés cinq des principaux sondeurs démocrates.

Pourquoi s’interroger sur ces pratiques alors que les démocrates contrôlent désormais la Maison-Blanche, la Chambre et le Sénat? Tout simplement parce qu’on s’attendait à de bien meilleurs résultats dans l’ensemble.

Les sondeurs produisent donc ces jours-ci un mea-culpa, essentiellement parce que les pertes démocrates à la Chambre font mal, alors qu’on s’attendait à accroître la majorité. À cette déception, il faut ajouter une victoire plus serrée que prévu de Joe Biden au collège électoral. Au total, 43 000 votes ont fait la différence en Géorgie, au Wisconsin et en Arizona.

Plus troublant – ou choquant – pour les cinq grandes firmes, on ne parvient pas à déterminer ce qu’il faut améliorer pour produire des chiffres plus réalistes. On pointe en direction de quelques indicateurs imprécis, mais rien qui leur permettrait d’envisager des correctifs à court terme.

Parmi les indicateurs en question, on retrouve l’incapacité à rejoindre un certain nombre d’électeurs, en particulier ceux qui votent pour Donald Trump. Les chiffres sont donc assez justes quand on parvient à rejoindre les électeurs; le problème est de les rejoindre tous en nombre suffisant.

Les sondeurs se retrouvent ainsi devant un mur. Bien difficile de représenter les opinions de ceux qui ne s’expriment pas et fuient les firmes de sondage. On peut toujours expérimenter en intégrant à des projections un calcul de correction. Si on peut ainsi améliorer légèrement les résultats, les probabilités de surévaluer les correctifs sont elles aussi bien réelles.

Que ce soit en 2016 ou en 2020, les multiples firmes de sondage ont essuyé un feu nourri de critiques et elles en sont bien conscientes. Attendez-vous à ce qu’on investisse beaucoup pour tenter de retrouver une certaine crédibilité.

Pour bien démontrer leur volonté, mais aussi leur désarroi, les cinq sondeurs affirment à la fin de leur communiqué conjoint être prêts à envisager de ramener le porte-à-porte comme stratégie pour rejoindre les électeurs, et se disent ouverts à toutes les suggestions. Nous en sommes là. Et probablement un peu las...