[EN DIRECT 13 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 136 687 436

Morts: 2 946 803

CANADA

Cas: 1 071 016 cas, dont 327 982 au Québec

Décès: 23 356, dont 10 744 au Québec

Toutes les nouvelles du mardi 13 avril

5h12 | L'Allemagne approuve un durcissement de la loi anti-Covid, incluant des couvre-feux.

AFP

Le gouvernement allemand a approuvé mardi un durcissement de sa loi sur la protection contre les infections lui permettant dorénavant d’imposer des restrictions harmonisées sur tout le territoire pour mieux combattre la pandémie de COVID-19.

Ce projet, qui doit encore être ratifié par le Bundestag, prévoit qu’au-delà d’un seuil de 100 nouvelles infections pour 100 000 habitants sur trois jours, l’État fédéral pourra décider de la mise en place de couvre-feux nocturnes, la réduction des contacts entre personnes privées ou encore la fermeture de magasins jugés non essentiels, a indiqué la chancellerie à l’AFP.

5h10 | Daniil Medvedev, déclaré positif à la COVID-19, se retire du tournoi de Monte-Carlo.

AFP

Le N.2 mondial russe du tennis Daniil Medvedev, déclaré positif à la COVID-19, se retire du Masters 1000 de Monte-Carlo, a annoncé mardi l’ATP.

« Medvedev a été placé à l’isolement et continue d’être suivi par le médecin du tournoi et l’équipe médicale de l’ATP », détaille un communiqué diffusé par l’organisation.

3h42 | L'Inde a approuvé le vaccin russe Spoutnik V contre la COVID-19, a annoncé mardi un grand fabricant local de médicaments, alors que la campagne de vaccination bat son plein et qu'une flambée de contaminations sévit dans le pays de 1,3 milliard d'habitants.

À LIRE | La reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale en zone rouge foncé constitue un dilemme pour les partis politiques. Des députés de région jaune ou orange préfèrent rester dans leur coin de pays, alors que des péquistes ont trainé leur glacière de nourriture pour éviter de se déplacer en zone d'urgence.

Photo Stevens LeBlanc

1h00 | Si tous les Québécois de 60 ans et plus qui ont pris un rendez-vous à ce jour vont se faire vacciner, ce sont plus de 75 % d’entre eux qui seront protégés. Cela représente la cible que s’était fixée le gouvernement du Québec, et qui est considérée par les experts comme le seuil d’immunité de masse. Avec un taux de vaccination de près de 23 %, toutes catégories d’âges confondues, la province est toujours devant la moyenne canadienne (environ 21 %).

À VOIR | Le rythme de la vaccination s’accélère.

À LIRE | Les manifestants contre l’imposition du couvre-feu à 20h à Montréal ont causé plusieurs dommages aux entreprises. Parmi eux, Érik Luksenberg, propriétaire de deux restaurants, a cru perdre sa vitrine et sa terrasse.

À LIRE | Manifestants contre le couvre-feu et policiers ont joué au chat et à la souris dans une atmosphère tendue au cœur du centre-ville de Montréal hier après 20 h.

À LIRE | Même si sept plaintes visant le Manoir Liverpool ont été déposées entre 2017 et 2020, le CISSS de Chaudière-Appalaches soutient que rien ne laissait croire qu’il y avait des cas de maltraitance à la résidence privée pour aînés de Saint-Romuald.

0h00 | Le gouvernement du Québec pourrait perdre jusqu’à 8,75 M$ dans le cadre de la restructuration de Spartan Bioscience, une entreprise d’Ottawa spécialisée dans les tests de dépistage de la COVID-19.

Photo courtoisie

