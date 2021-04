[EN DIRECT] COVID-19: Justin Trudeau fait le point sur l’évolution de la pandémie

Le premier ministre Justin Trudeau s’adresse aux Canadiens concernant l’évolution de la pandémie de COVID-19 au pays.

Revenant sur les manifestation contre les mesures sanitaires au pays, notamment à Montréal, le premier ministre a rappelé que «quand on ne respecte pas les consignes de la santé publique, on ne fait que prolonger la situation».

L’Ontario a annoncé, lundi, la fermeture de toutes ses écoles et le retour de l’enseignement à distance pour tous les élèves afin de lutter contre la troisième vague.

La province est confrontée à une troisième vague particulièrement virulente, alimentée par les variants de la COVID-19. Lundi et dimanche, la province a annoncé des nombres record avec plus de 4400 cas détectés chaque jour, tandis que plus de 600 personnes se trouvent aux soins intensifs dans la province.

Le Québec rapporte 1490 cas de COVID et 12 décès, portant le total à 329 472 personnes infectées et 10 756 morts depuis le début de la pandémie.

En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit avec l’arrivée prévue d’un peu plus de 400 000 doses des vaccins de Pfizer et Moderna cette semaine.

Le premier ministre répète les mesures sanitaires à respecter. «Il faut tenir bon et faire attention», a-t-il affirmé.

