Jouer à des jeux vidéo et pratiquer un sport électronique : c’est différent!

(En réponse à la lettre Non aux eSports aux Jeux olympiques parue le 8 avril 2021)

D’entrée de jeu, nous n’avons pas de position pour ou contre l’inclusion du sport électronique aux Jeux olympiques. Notre réaction est plutôt sur les préjugés colportés sur le sport électronique.

Oui, il y a un problème de sédentarité dans notre société, mais non le sport électronique n’en est pas la cause. Nous comprenons que beaucoup de gens ne font pas la différence entre le sport électronique et jouer à des jeux vidéo, c’est pourquoi nous avons décidé de répondre à la lettre. Par analogie, jouer à des jeux vidéo dans son salon et pratiquer un sport électronique sont aussi différents que de marcher et courir un marathon.

Toujours les mêmes préjugés

Le sport électronique nécessite vigilance, précision et une grande dextérité. Lors de certaines compétitions, notamment League of Legends, les joueurs peuvent faire en moyenne plus de 270 actions à la minute pendant 30 minutes. Pour atteindre un tel niveau de performance, les cyberathlètes suivent un entraînement strict. Pour plusieurs jeunes amateurs, le sport électronique a été la porte d’entrée vers une bonne hygiène de vie.

Aller où sont les jeunes

Depuis 2016, nous travaillons avec diverses organisations œuvrant dans notre domaine pour offrir un cadre sain. Régulièrement, nous avons des commentaires de parents agréablement surpris de voir leur jeune geek s'entraîner et faire plus attention à leur alimentation.

Par exemple, une mère a eu la surprise de voir son fils cuisiner du saumon, car riche en acide docosahexaénoïque (ADH) et bon pour le cerveau. Parce que nous pensons que la meilleure manière de promouvoir de saines habitudes de vie est d’aller chercher les jeunes où ils sont et non de les ostraciser.

Le sport, un état d’esprit avant tout

Pour nous, le sport, ce n’est pas une question d’exercice physique, si tel était le cas, pourquoi alors les échecs sont-ils reconnus comme sport par le CIO ? De plus, si le sport n’était qu’exercice physique, pourquoi le golf, le curling, le tir à l’arc et autre discipline à faible dépense calorique sont considérés comme des sports?

Selon nous, le sport est avant tout un état d’esprit qui repose sur un désir de performance et de repousser ses limites, et non exclusivement sur l’activité physique. Le sport amène les individus à se tenir en forme pour mieux performer, pas pour le simple principe de faire de l'activité physique.

En somme, l’athlète doit se maintenir en bonne forme physique et mentale pour atteindre un haut niveau dans sa discipline, qu’importe le sport, même les échecs et l’eSport.

Inclusion et non l'exclusion

Pour conclure, nous pensons que la présentation du eSport aux Jeux olympiques peut faire connaître certaines disciplines à un public qui ne les regarde pas. Nous regrettons que les cosignataires préfèrent opter pour l’exclusion et non l’inclusion. De plus, si la santé est leur priorité, nous les invitons à exiger du CIO l’abandon des partenariats avec des compagnies de boissons gazeuses, de fast foods ou tout autre produit encourageant la sédentarité.

Bons joueurs, nous sommes conscients que les auteurs ont les mêmes objectifs que nous: améliorer la santé des jeunes. Nous n’avons simplement pas la même approche et le même « terrain de jeu ».

* À propos de la Fédération québécoise de sports électroniques (FQSE)

La FQSE est un organisme à but non lucratif (OBNL) fondé en février 2016 qui a pour principal objectif de développer de manière durable la scène compétitive des jeux vidéo au Québec. Pour ce faire, la fédération cherche à pérenniser le sport électronique, mais aussi sur la santé physique et mentale, notamment la cyberdépendance et l’ergonomie. Nous favorisons le développement d’une nouvelle génération de cyberathlètes ayant les aptitudes et la volonté nécessaires pour se tailler une place de choix dans l’univers du sport électronique.