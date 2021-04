L'auteur présumé du 9e féminicide officiellement accusé

Il aura fallu moins de cinq minutes au poursuivant pour mettre officiellement en accusation Éric Levasseur, auteur présumé du 9e féminicide au Québec cette année.

D’entrée de jeu, le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Jimmy Simard a rappelé au juge Jean Beaulieu que Levasseur, 46 ans, faisait déjà face à une accusation pour possession non autorisée d’une arme à feu.

Détenu depuis le 26 mars dernier en ce qui concerne cette accusation, c’est au centre de détention que les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à son arrestation pour le meurtre de Carolyne Labonté, 40 ans.

Me Simard a enchainé en soulignant que l’homme était désormais accusé du meurtre au deuxième degré de sa conjointe, survenu le 18 mars à la résidence du couple à Notre-Dame-des-Monts dans la MRC de Charlevoix-Est.

Comme seule condition à respecter, le poursuivant a lu une liste imposante de personne avec qui le suspect ne peut communiquer durant sa détention. En tout, le nom de 44 personnes se retrouvent sur cette liste.

Antécédents judiciaires

Rappelons que Levasseur possède des antécédents criminels en matière de vol et de stupéfiants. En 2008, il avait signé un engagement de ne pas troubler l'ordre public, en lien avec une accusation d’agression armée.

En plus de celui-ci, huit autres féminicides sont survenus au Québec depuis le début de l’année 2021.

Levasseur reviendra devant le tribunal le 5 mai prochain.

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez SOS Violence conjugale au 1 800 363-9010 / consultez le https://sosviolenceconjugale.ca/fr

