Le combat McGregor-Poirier à l’eau?

Les combattants Conor McGregor et Dustin Poirier semblent avoir renoncé à leur projet de s’affronter à l’UFC 264 le 10 juillet, une mésentente sur les réseaux sociaux ayant fait rage au cours des derniers jours.

Dimanche, Poirier a mentionné que son vis-à-vis n’avait pas tenu sa promesse de remettre 500 000 $ à son organisme de charité, The Good Fight Foundation. Avant le deuxième duel entre les deux athlètes, tenu à l’UFC 257 en janvier et remporté par K.-O. technique au deuxième round par Poirier, McGregor avait déclaré qu’il allait soutenir l’entité en question, sauf que son équipe attendait de savoir comment l’argent serait utilisé, selon ses dires.

«Tu t’es tiré dans le pied, [...] tu as le cerveau mort : 500 000 $ sans planification en place. [...] Tu dois être un novice des finances. En passant, le combat ne tient plus. Je me battrai contre quelqu’un d’autre le 10 [juillet]. Bonne chance avec ton contrat, le jeune», a écrit McGregor sur Twitter.

Celui-ci a précisé qu’aucun contrat n’avait été signé quant à un affrontement cet été en date du 2 avril.

En guise de réponse au message sur les réseaux sociaux, Poirier a simplement diffusé une vidéo montrant une partie du dernier choc avec son rival.