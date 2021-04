Le prochain tournoi de la Coupe Memorial annulé

La décision fut assurément difficile, mais la Ligue canadienne de hockey a annoncé, mardi, qu’elle annulait l’édition 2021 du tournoi de la Coupe Memorial.

«Cette décision a été prise sur la base des limites imposées dans les déplacements, les restrictions aux frontières et les exigences de quarantaine qui rendent impossible l’identification de champions de ligue», a expliqué Dan Mackenzie, président de la LCH, par voie de communiqué.

Évidemment, la décision a été prise en association avec les trois ligues membres, soit la Ligue de l’Ouest, la Ligue de l’Ontario et la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«La LCH est engagée à assurer la santé et la sécurité de nos joueurs, de leurs familles et des familles d’accueil, de nos équipes, du personnel et des officiels, ainsi que des communautés où nous jouons, a-t-on noté. Cela nous a conduits à prendre des décisions difficiles au cours de la dernière année alors que nous devons négocier avec cette pandémie mondiale.»

Tel que précisé, d’autres décisions sur les dates et l’hôte du tournoi de la Coupe Memorial en 2022 seront annoncées prochainement.