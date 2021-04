Manoir Liverpool: l’étouffement pourrait expliquer le décès de Jacques Lévesque

La cause la plus plausible qui pourrait expliquer le décès de Jacques Lévesque, survenu dans des circonstances nébuleuses au Manoir Liverpool, serait l’étouffement.

C’est notamment ce qu’a évoqué la coroner Géhane Kamel au deuxième jour des audiences publiques visant à faire la lumière sur les circonstances du décès de M. Lévesque, survenu dans des circonstances nébuleuses, à la résidence pour ainé de Saint-Romuald.

«La cause de son décès la plus probable, selon le pathologiste à qui on a demandé d’examiner le corps, serait une suffocation, un étouffement interne à cause d’une fausse route alimentaire», a mentionné Me Kamel, lors de son interrogatoire avec une ancienne administratrice du Manoir Liverpool.

L’ancienne employée a par contre répondu qu’elle était surprise de cette affirmation. «Jamais ce monsieur-là a présenté un problème de dysphagie ou de déglutition ou quoi que ce soit», a-t-elle précisé.

Cette dernière n’a toutefois pu confirmer si M. Lévesque avait reçu de la nourriture avant les tragiques évènements.

Retrouvé inconscient

Il a également été révélé que c’est dans la salle de bain de sa chambre, qu’a été retrouvé M. Lévesque, inconscient, par un employé du Manoir Liverpool, le 26 avril dernier. Les manœuvres de réanimation ont été effectuées jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, a confirmé la témoin.

Pénurie de personnel

Le manque de personnel au Manoir Liverpool, en pleine éclosion de COVID-19 au printemps dernier, a une fois de plus été évoqué en Cour, mardi.

Selon une ancienne employée, la rétention du personnel est devenue «très difficile», lorsque les premiers cas de COVID-19 sont déclarés, à la fin du mois de mars 2020. «Aussitôt que le mot COVID [était prononcé], ça quittait, durant leur shift!», a-t-elle lancé.

Rappelons que M. Lévesque n’avait pas contracté la COVID-19.

Les audiences se poursuivent toute la journée, mardi. Le fils de la victime devrait témoigner en après-midi.

Plus de détails suivront...