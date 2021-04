Patience avec Caufield

Cole Caufield a marqué deux buts et ajouté une passe dans un gain de 5 à 3 à ses débuts avec le Rocket de Laval, vendredi dernier, contre les Marlies à Toronto. Le lendemain, contre les mêmes adversaires, le petit ailier droit a réussi un autre filet dans une autre victoire, cette fois par le pointage de 4 à 3.

À ses deux premiers matchs chez les professionnels, Caufield a déjà quatre points (3 buts, 1 passe) et neuf tirs à son dossier. Il a aussi deux buts vainqueurs.

Caufield a rapidement trouvé ses repères avec l’équipe de Joël Bouchard, faisant ce qu’il a toujours fait dans le passé, soit d’inscrire son nom sur la feuille de pointage.

Si la transition encourageante de Caufield entre les Badgers de l’Université du Wisconsin, dans la NCAA, et le Rocket, dans la Ligue américaine, fait déjà saliver les partisans du Canadien, les hommes de hockey de l’organisation font preuve d’une plus grande retenue.

À une heure du match entre le CH et les Maple Leafs lundi soir au Centre Bell, Marc Bergevin avait dit qu’il n’avait pas encore un plan établi pour le rappel de son choix de premier tour au repêchage de 2019.

Une longue carrière

Dominique Ducharme a aussi exploré ce sujet au lendemain de la date limite des transactions dans la LNH, mais en apportant plus de précisions que son DG.

« C’est un jeune joueur. Il ne perdra pas son talent. Moi là, il y a une chose et c’est que je n’ai jamais entendu dire qu’un gars est arrivé trop tard dans la LNH. Mais j’ai déjà entendu dire qu’un joueur est arrivé trop rapidement. On a des exemples, pas nécessairement à Montréal, mais partout. »

« C’est important de le laisser se développer. Il travaille avec Joël et le Rocket. Quand on sentira que c’est le moment, il s’en viendra à Montréal. Mais on verra. On veut le préparer à avoir une longue et belle carrière. Il n’y a pas d’urgence. C’est une étape à passer entre la NCAA et les pros. Il a des étapes à franchir. La patience, c’est une clé. »

Caufield jouera son prochain match, demain, avec le Rocket. Pour une troisième fois d’affilée, il sera confronté aux Marlies, mais il découvrira l’environnement du Centre Bell.

Bientôt pour Chiarot

Le CH obtiendra du renfort dans les prochains jours et pas uniquement avec l’arrivée des défenseurs Jon Merrill et Erik Gustafsson. L’infirmerie de l’équipe devrait tranquillement se vider.

Absent depuis le 10 mars en raison d’une fracture à la main droite, Ben Chiarot renouera sous peu avec la compétition.

« Pour Ben, ce n’est plus une question de semaines, mais une question de jours, a affirmé Dominique Ducharme. Il pourrait revenir d’ici trois, quatre ou cinq matchs. »

Dans le cas de Joel Armia, l’entraîneur a encore parlé de progrès. Le Finlandais qui se remet de la COVID-19 a participé à une autre séance sur la glace, alors que la majorité des joueurs ont opté pour des exercices en gymnase.

♦ Absent pour les quatre derniers matchs, Carey Price devrait retourner sur la glace mercredi.

♦ Sur la touche en raison d’une fracture au pouce droit, Brendan Gallagher rencontrera les médecins de l’équipe mercredi afin d’obtenir plus de précisions sur la durée de son absence. Le CH espère toujours le revoir en uniforme pour le début des séries.

