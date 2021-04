«Star Académie»: les garçons s’affrontent en demi-finale

Les mises en danger ont été mixtes toute la saison à Star Académie, mais les demi-finales se dérouleront avec les garçons d’un côté, et les filles de l’autre. La raison? Trop de talent en jeu, ont argué les professeurs dans la quotidienne de mardi. Et on entendra les hommes d’abord, dimanche.

Il avait déjà été annoncé que les six académiciens toujours en lice (Guillaume, Lunou, Jacob, Queenie, William et Rosalie), qui passaient tous en évaluation mardi, s’affronteraient en deux groupes de trois, les dimanches 18 et 25 avril, et que les deux gagnants accéderaient à la finale du 2 mai.

Il était néanmoins complexe de statuer qui chanterait contre qui, afin de donner des chances égales à chacun. Rappelons que seul le public aura désormais son mot à dire dans l’issue des trois derniers galas de Star Académie.

S’évitant ainsi quelques maux de tête, les professeurs Lara Fabian, Gregory Charles et Ariane Moffatt ont simplifié le dilemme en décidant que les candidats masculins se mesureront entre eux, et que les filles feront de même entre elles la semaine suivante.

Procédé facile, mais équitable et efficace. Car, comme l’a signalé Lara Fabian à ses poulains, «vous avez tous une chance de vous rendre en finale et de remporter Star Académie!»

«Messieurs, c’est vous qui partez le bal. [...] Que le meilleur gagne!», a ajouté la directrice, solennelle.

Compositions

Toutes de grande qualité, les évaluations de mardi «se sont transformées en prestations», a décrété une Lara Fabian fière de ses élèves.

Le timide Jacob Roberge a tenté une composition qu’il avait entrepris d’écrire pendant sa quarantaine à l’hôtel, avant le début de Star Académie. Aidé d’Ariane Moffatt, il a traduit son texte, intitulé Quelqu’un d’autre, de l’anglais au français, et l’a offert en toute vulnérabilité, en guise d’ultime test. Lara Fabian a soufflé qu’elle devenait totalement spectatrice, et non plus pédagogue, en écoutant Jacob se livrer d’aussi pure façon, et lui a accordé une note de «dix sur dix pour la prise de risque».

Guillaume Lafond a réarrangé à sa sauce country la pop-folk Budapest, de George Ezra. Lui qu’on sait très fidèle à son style de prédilection s’est fait féliciter par les professeurs d’avoir su se mouiller dans d’autres genres au fil de l’aventure Star Académie. «Tu as juste l’air bien quand tu fais de la musique», a soulevé Ariane, tandis que Gregory s’est dit «impressionné» par sa prestation d’évaluation.

Enfin, William Cloutier, qui s’est toujours dit interprète et peu à l’aise à l’idée d’entonner ses propres chansons, en a sûrement surpris plus d’un en misant sur un morceau sorti tout droit de son cœur, créé à l’académie, «Si pour me voir» et adressé à ses enfants, pour se faire valoir. Gregory Charles l’a vivement encouragé, et les réactions emballées de Lara et Ariane ne mentaient pas non plus. «C’est pas un hasard si tu as ce talent-là! "Let’s go", on arrête le doute... », l’a motivé Gregory.

Ses paroles ont eu un effet tel que William a laissé planer qu’il interpréterait probablement Si pour me voir pour défendre (peut-être une dernière fois) sa place au variété de dimanche. Taquin, l’académicien s’est même imaginé se produire accompagné par l’Orchestre Métropolitain, qui sera sur place pour un numéro spécial avec Lara Fabian.

Le public pourra voter pour protéger un candidat de Star Académie de l’élimination lors du variété de dimanche, à 19h, à TVA.