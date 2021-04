Un syndicat dénonce le traitement «moyenâgeux» réservé aux traducteurs de l’État

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a dénoncé mardi «le traitement moyenâgeux» réservé aux traductrices et traducteurs de l’État, dont le nombre est en perpétuelle baisse dans un contexte de flambée de la sous-traitance.

«Avec ce traitement moyenâgeux, où ne manquent que le bûcher et la mutilation, comment ces experts de l'État peuvent-ils cerner l'intention et la portée de textes divers, effectuer les travaux de recherche terminologique et rendre fidèlement en anglais le sens de l'écrit rédigé en français?» s'est interrogée Line Lamarre, présidente du SPGQ.

Personnel féminin à 80 %, les traducteurs dont le nombre qui ne sont plus que 45 depuis 2020 travaillent dans des conditions difficiles. En dépit de leur nombre qui a fondu de 20 % en dix ans, les traducteurs butent au refus de l’employeur d’embaucher plus de ressources.

Mal payés et peu reconnus, les traducteurs sont remplacés par des sous-traitants qu'ils doivent former, car les processus de recrutement demeurent vains, selon le syndicat, précisant que les candidats potentiels préfèrent se tourner vers le secteur privé qui assure «un salaire plus généreux».

«Même les pigistes formés par nos membres quittent le navire. L'employeur tente de camoufler son recours à la sous-traitance abusive en multipliant les contrats et en changeant régulièrement de sous-traitants», a déploré Mme Lamarre.

