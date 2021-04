Plus de policiers que de manifestants

​La police n’a pas lésiné sur les effectifs pour encadrer les quelques rares opposants au couvre-feu mardi lors d’une manifestation cette fois peu mouvementée au centre-ville de Montréal.

Les dizaines de voitures de patrouille espacées sur près d’un kilomètre dans la rue Sainte-Catherine laissaient présager un rassemblement agité.

Devant les imposantes portes vitrées du centre Eaton, lieu du rendez-vous des manifestants, cinq policiers en uniforme et plusieurs agents de sécurité montaient la garde.

Et aux alentours, les policiers quadrillaient le secteur en grand nombre.

Mais à la tombée du couvre-feu, devancé à 20 h depuis dimanche dernier, les manifestants se faisaient attendre.

C’est où ?

Seuls quelques-uns d’entre eux ont finalement bravé la mesure adoptée par décret pour une troisième soirée consécutive.

Preuve de la taille réduite de la manifestation, Le Journal a même rencontré trois personnes à la recherche du bon endroit.

Quelques-uns d’entre eux ont tout de même reçu un constat d’infraction de 1500 $ pour avoir enfreint le couvre-feu.

« [Le couvre-feu] ne me semble pas raisonnable. Je comprends que les officiers font leur travail, mais je crois que j’ai des droits de mouvement et d’association », a témoigné un jeune programmeur qui a reçu une telle amende et qui compte la contester.

Ce dernier était venu pour « observer » le rassemblement en rentrant à la maison après avoir vu des annonces circuler sur les réseaux sociaux.

Tranquille à Québec aussi

À Québec, une trentaine de manifestants anti-couvre-feu se sont réunis devant les bureaux du ministère de la Sécurité publique, sur le boulevard Laurier.

Les policiers ont remis plusieurs contraventions et le calme est revenu vers 21 h.

Même si la soirée a été relativement tranquille, certains commerces du centre-ville de Montréal avaient barricadé leurs façades.

« On prévient les dégâts. Moi, on m’appelle pour faire une barricade, je fais la barricade », explique Claudio Branbilla, qui s’affairait à installer la structure peu après 20 h.

Lundi soir, 107 constats d’infractions ont été remis et sept personnes ont été arrêtées lors d’un rassemblement similaire.

Dimanche, ce sont plutôt plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies dans le Vieux-Montréal pour dénoncer le couvre-feu, ce qui a donné lieu à des actes de vandalisme.

–Avec Jean-François Racine, Le Journal de Québec

Vers 22 h mardi, il était trop tôt pour que le Service de police de la Ville Montréal ait un bilan définitif de la soirée.