WestJet annule ses vols vers le Sud jusqu’en juin

La compagnie aérienne WestJet a annoncé mardi l’annulation de tous ses vols internationaux vers des destinations soleil jusqu’en juin, alors que le Canada fait face à une troisième vague de COVID-19.

Sur son site web, l’entreprise basée à Calgary, en Alberta, a fait savoir que toutes les réservations vers le Mexique et les Caraïbes avaient été annulées jusqu’au 4 juin. Les personnes visées par ces mesures seront contactées par la compagnie aérienne, qui offre d’ailleurs des remboursements en ce sens depuis le mois de novembre dernier.

«Nous demeurons concentrés sur une solution à long terme qui servira les meilleurs intérêts des Canadiens. Un plan pour un retour sécuritaire des vols est la façon la plus efficace de soutenir ces intérêts et de retrouver des emplois», a indiqué par voie de communiqué le président et chef de la direction de WestJet, Ed Sims.

En mars, la compagnie avait annoncé la reprise de ses vols régionaux, qui avaient été suspendus en raison de la COVID-19. La plupart de ces services, qui concernent notamment le Québec, reprendront vers la fin du mois de juin.