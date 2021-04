Zachary Brault-Guillard a les yeux sur la Gold Cup

Même s’il est actuellement concentré sur sa préparation avec le CF Montréal en vue de la saison qui s’amorcera cette fin de semaine, Zachary Brault-Guillard s’est également fixé un objectif bien précis: retrouver sa place dans la formation nationale canadienne.

Questionné à savoir ce qu’il visait pour cette année, l’arrière avait une réponse bien étoffée à offrir lors d’un point de presse virtuel, mardi.

«Déjà, se qualifier pour les éliminatoires sur un plan collectif, a-t-il lancé d’entrée de jeu. Après, sur un plan individuel, avoir une bonne saison et jouer le plus de matchs possible. Être plus décisif dans mon apport défensif. Défensivement, ne pas me faire passer, ne pas concéder de tirs de pénalité ou autre. Ne pas me faire dribler, être solide. Tactiquement, être intransigeant dans mes retours défensifs et dans mes placements. Être dur sur l’homme. Et pourquoi pas marquer?»

«Après, aussi, pourquoi ne pas retrouver la sélection A avec le Canada? Tout dépendra de mes performances en ce début de saison.»

Savoir convaincre

Âgé de 22 ans, Brault-Guillard a porté les couleurs de la principale équipe de l’unifolié quatre fois, dont trois à l’occasion du tournoi de qualification de le Gold Cup de 2019 et une autre fois lors d’un duel de cet événement de la CONCACAF.

Ce tournoi mettant aux prises 16 équipes de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale aura lieu cet été. Brault-Guillard espère obtenir une nouvelle chance de se faire valoir sur la scène internationale, lui qui n’a pas été en mesure, avec la formation des moins de 23 ans de qualifier la nation pour les Jeux olympiques de Tokyo, le mois dernier.

«Oui effectivement, c’est une grosse compétition. Après, il y a aussi la Coupe du monde. Malheureusement, on n’a pas pu se qualifier pour les JO. Maintenant, il faut se concentrer sur la suite et tout donner pour retrouver ma place de titulaire. C’est à moi de performer sur le terrain en ce début de saison avec le CF Montréal.»

Les matchs préliminaires de la Gold Cup devraient avoir lieu en juillet. Le Canada fait partie du groupe B avec les États-Unis, la Martinique et une quatrième équipe à déterminer avec les qualifications.