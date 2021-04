Arruda, toujours le bon choix?

Le Dr Horacio Arruda est-il toujours l’homme de la situation pour gérer la pandémie? Caroline St-Hilaire remet en question l’avenir du directeur national de santé publique au sein du trio présent en point de presse.

• À lire aussi: Pas de retour à la normalité avant le 24 juin, dit Legault

• À lire aussi: Forcer des couples à porter le masque dehors est «démesuré»

Le port du masque à l’extérieur a été la mesure de trop pour l’animatrice, qui ne supporte pas l’absence d’explications pour appuyer un changement aussi important.

«Tu ne peux pas, après 12 mois et basé sur rien, me demander de sortir dehors prendre l’air avec un masque alors que c’est le seul exutoire qu’on a. Ou bien il commence à aimer ça, fixer des règles, ou bien ça dépasse sa fonction, ou bien il ne sait pas ce qui se passe et il annonce des affaires», a-t-elle dit à Pierre Nantel sur QUB radio.

Un an après le début de la crise, la confusion n’a plus sa place.

«Son poste exige une rigueur intellectuelle sans précédent, sans faille. Là, il y en a plusieurs, il les cumule», a-t-elle renchéri.