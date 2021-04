COVID-19 : au moins 115 patients hospitalisés dans la grande région de Québec

On compte désormais plus de 115 patients dans les unités COVID de la grande région de Québec, un nombre qui a augmenté de 9 personnes en 24 heures à peine. Et pendant ce cas, les cas continuent d’augmenter ce qui n’augure rien de mieux pour les semaines à venir.

La Capitale-Nationale a ajouté mercredi 293 nouveaux cas à son bilan quotidien. Sachant que ces cas pourraient se traduire en hospitalisations dans deux à trois semaines, la situation demeure inquiétante pour la suite.

Dans les hôpitaux de Québec, 7 patients se sont ajoutés en 24 heures, portant le nombre total d’hospitalisations à 90. De ce nombre, 22 patients se trouvent actuellement aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 13 avril

[Entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Saint-Sacrement

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 0 (-)



Soins intensifs : 1 (-)

CHUL

Hors soins intensifs : 3 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 1 (+1)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 21 (+4)



Soins intensifs : 6 (-1)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 43 (-)



Soins intensifs : 15 (+3)

Les hôpitaux de la région continuent donc d’être sous pression. Le CHU de Québec a annoncé mardi le délestage d’entre 20% et 35% de ses activités chirurgicales et de cliniques externes. De son côté, l’IUCPQ planche aussi sur un plan de modulation des activités qui devraient se préciser au cours des prochaines heures.

La région compte aussi deux décès dans les 24 dernières heures, le total régional s’élevant désormais à 1041 depuis le début de la crise.

195 cas sur la Rive-Sud

Sur la Rive-Sud, Chaudière-Appalaches ajoute 195 nouveaux cas à son bilan quotidien. Un décès est également survenu mardi dans la région.

Du côté des hôpitaux, l’Hôtel-Dieu de Lévis accueille 23 patients à l’heure actuelle, soit un de moins que mardi. La nouvelle unité de l’Hôpital de Saint-Georges a quant à elle reçu deux patients supplémentaires.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 13 avril

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 14 (-3)



Soins intensifs : 9 (+2)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 3 (+2)



Soins intensifs : 0 (-)

Hausse des hospitalisations provinciales

La province de Québec compte mercredi un total de 1559 nouvelles infections de COVID-19. 7 nouveaux décès s’ajoutent aussi au bilan total, qui s’élève désormais à 10 763.

Les hospitalisations demeurent en hausse, avec 17 patients supplémentaires depuis mardi. Le cumulatif des patients sur lit COVID s’élève à 660 pour la province, dont 152 de ces patients aux soins intensifs.

