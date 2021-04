Des oeuvres de Pepe Muñoz en exclusivité à Québec

Créateur né, Pepe Muñoz a définitivement tous les talents. Danseur, styliste, mannequin et chorégraphe qui travaille aux côtés de Céline Dion et qu’on a récemment vu comme professeur d’identité artistique à Star Académie, l’Espagnol est aussi un illustre dessinateur de mode. Douze de ses œuvres sont présentées en exclusivité à la Galerie Québec Art du quartier Petit Champlain.

Sur son compte Instagram, Pepe Muñoz publie quotidiennement le fruit de ses inspirations, qui ont accroché l’œil de la galeriste France Marcotte il y a trois ans.

Propriétaire de deux galeries d’art dans le Vieux-Québec, elle a pris contact avec lui en 2018 pour lui démontrer son intérêt envers ses dessins, dont certains ont été publiés dans le magazine Vogue et exposés à la Galerie Sébastien Adrien de Paris.

Cette année-là, Pepe Muñoz était dans le tourbillon de la préparation de la nouvelle tournée de Céline Dion. Toutefois, lors du passage de la chanteuse à Québec à l’automne 2019, voilà qu’il est débarqué à la galerie Québec Art afin de rencontrer France Marcotte.

Mais ce n’est que lors de son passage au Québec cet hiver pour Star Académie que l’artiste a pu trouver le temps d’orchestrer l’exposition. Pepe Muñoz a rapatrié une sélection de douze dessins qui se trouvaient en Espagne, d’où il est originaire.

La série sur papier s’intitule Showgirls et met la femme et les silhouettes fines à l’honneur, avec des techniques mixtes d’encre, de gouache et d’aquarelle.

« C’est de toute beauté », commente la galeriste, qui est allée chercher les œuvres à Montréal ce dimanche, où elle a croisé l’artiste qui s’apprêtait à prendre un vol pour Las Vegas.

« Il en a profité pour signer toutes les œuvres, raconte France Marcotte. Il était vraiment excité d’être en galerie. Il m’a confié, dimanche, qu’il aimerait que le Québec devienne son point d’ancrage, pour que son art soit distribué. Il a vraiment senti une chaleur des Québécois envers lui avec Star Académie. »

Une performance live

Il a fait savoir à France Marcotte que dès que la situation sanitaire le permettra, il aimerait venir à la galerie pour faire une performance live, « avec de la musique et des danseurs », souligne la galeriste.

Pour l’instant, même si la galerie est fermée en raison des conditions sanitaires, celle-ci effectue des ventes par téléphone ou sur le web. Aux dires de la propriétaire, ça roule à plein régime. « C’est une grande surprise. Le téléphone sonne sans arrêt. Les gens achètent beaucoup sur photo », précise France Marcotte.

Le public pourra donc voir les œuvres en personne dès que la galerie ouvrira ses portes. Si toutes les œuvres de Pepe Muñoz trouvent preneur, ce dernier en produira quelques autres pour la galerie depuis Las Vegas. Pour la galerie, c’est donc le début d’une belle collaboration.

Pour plus de détails, visitez galeriequebecart.com.