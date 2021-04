[EN DIRECT 14 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 137 515 918

Morts: 2 961 469

CANADA

Cas: 1 078 562 cas, dont 329 472 au Québec

Décès: 23 392, dont 10 756 au Québec

Toutes les nouvelles du mercredi 14 avril

7h21 | Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi avoir reçu la seconde dose d’un vaccin contre le coronavirus, appelant chacun à « suivre son exemple ».

Photo d'archives, AFP

6h48 | Les évêques catholiques polonais ont fait part mercredi de leur «sérieuse objection morale» à l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 d'AstraZeneca et de Johnson&Johnson dont la production repose, selon eux, «sur des cellules provenant de foetus avortés».

Ils ont cependant absout de «faute morale» les fidèles qui n'ont pas le choix de leur vaccin.

En revanche, dans un document officiel, les évêques ont pleinement approuvé le recours aux vaccins à ARN messager, citant nommément ceux de Pfizer et de Moderna.

6h46 | L'Iran a annoncé mercredi qu'il suspendait sine die les vols en provenance et à destination de la France en même temps qu'il réautorisait ceux de et vers le Royaume-Uni.

AFP

Cette décision, qui touche les vols Téhéran-Paris assurés par la compagnie publique Iran Air (deux vols par semaine en temps normal, un seul depuis plusieurs semaines) est liée à la situation sanitaire en France, a indiqué l'agence officielle Irna en citant Mohammad Hassan Zibakhch, porte-parole de l'Organisation de l'aviation civile iranienne.

La fin de la suspension des vols de et vers le Royaume-Uni survient après que Londres eut levé mardi une partie des restrictions s'appliquant en Angleterre dans le cadre d'un plan de déconfinement progressif lié aux progrès de la campagne de vaccination britannique.

6h12 | Fortes craintes face au « variant brésilien » de la COVID-19, lancement contrarié pour le vaccin de Johnson & Johnson: le gouvernement français fait face mercredi à de nouveaux contretemps pour mettre en œuvre sa stratégie de « sortie de crise » qu’il prépare pour la mi-mai.

Alors que le cap des 100 000 morts du virus est sur le point d’être franchi en France, Emmanuel Macron a fait le point dans la matinée lors du traditionnel Conseil de défense sanitaire avec les principaux ministres concernés, près de deux semaines après la mise en place des « mesures de freinage » renforcées.

Le chef de l’État réunira de nouveau une partie du gouvernement jeudi à 18h pour examiner le processus de réouverture progressive et sous contrôle des terrasses de cafés et restaurants et de certains lieux culturels pour la mi-mai.

4h45 | Le Danemark va assouplir progressivement les règles liées aux déplacements à l'étranger, visant une circulation des voyageurs européens sans quarantaine à partir de la fin juin.

À LIRE | Malgré le couvre-feu, 37 % des Québécois ont eu des contacts avec des visiteurs à la maison en mars, un niveau similaire à l’automne, selon une enquête de l’Institut national de santé publique.

À LIRE | ​La police n’a pas lésiné sur les effectifs pour encadrer les quelques rares opposants au couvre-feu mardi lors d’une manifestation cette fois peu mouvementée au centre-ville de Montréal.

À LIRE | Respectueux des règles sanitaires, un jeune couple qui n’habite pas à la même adresse croit que la nouvelle mesure les forçant à porter le masque à l’extérieur est la goutte qui fait déborder le vase.

EN 5 MINUTES | Santé : en un an, le monde a changé.

À LIRE | Plus contagieux, le variant brésilien P1 reste encore mal connu, mais soulève de nombreuses inquiétudes, qui ont poussé le gouvernement français à suspendre les vols depuis et vers le Brésil jusqu’à nouvel ordre.

1h00 | Les premiers Québécois vaccinés contre la COVID-19 avant Noël ont déjà reçu leur deuxième dose et la campagne se mettra en branle sous peu pour les autres CHSLD du Québec.

Photo courtoisie, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

1h00 | La campagne de sensibilisation invitant les communautés culturelles de Montréal à se faire vacciner semble porter ses fruits dès que l’on brise la barrière de la langue.

Photo Olivier Faucher

0h55 | C’est un triangle avec un point d’exclamation sous lequel se détache le mot «variant»: cet avertissement est désormais fréquent à l’entrée des chambres des patients atteints de la COVID-19 dans l’hôpital bavarois de Freising.

0h00 | Les géants de la distribution de produits pharmaceutiques, comme Jean Coutu (Metro) et Familiprix, mettent la main à la pâte dans le blitz de vaccination contre la COVID-19. Plus de 325 000 doses ont jusqu’à présent été entreposées dans des centres de distribution à travers la province.

Nos chroniqueurs se prononcent