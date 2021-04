Erik Gustafsson sur le jeu de puissance?

Le nouveau défenseur du Canadien Erik Gustafsson sait fort bien que le club montréalais l’a d’abord et avant tout acquis pour ses qualités offensives.

«Je suis un joueur offensif et je crois pouvoir contribuer au jeu de puissance», a-t-il noté, mercredi, lors d’une vidéoconférence avec les médias de Montréal.

Le Suédois de 29 ans a notamment récolté un sommet de 60 points, inscrivant alors 17 buts, dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago en 2018-2019. En 79 matchs, il avait d'ailleurs obtenu 18 points en supériorité numérique durant cette campagne.

Les choses allaient toutefois moins bien, cette saison, avec les Flyers de Philadelphie, avec lesquels il était utilisé sporadiquement.

«Si ma confiance est de retour, je sais que je peux être le joueur que je veux être», a affirmé Gustafsson, qui note également l’importance d’effectuer les jeux simples en défensive afin d’aider l’équipe à gagner.

Compétition à l’interne

À propos de sa prochaine utilisation chez le Canadien, au terme de sa quarantaine obligatoire de sept jours, le défenseur ne craint pas de devoir gagner sa place dans la formation.

«C’est toujours bon d’avoir de la compétition dans une équipe, a-t-il dit. Il y a une bonne brigade défensive à Montréal et c’est plaisant d’en faire partie.»

Rappelons que le défenseur suédois a été acquis des Flyers en retour d’une sélection de septième tour en 2022, lundi. Les Flyers retiennent par ailleurs 50 % de son salaire alors que Gustafsson doit devenir joueur autonome sans compensation au terme de la campagne.

«Jeff Petry est bon offensivement et j’aimerais jouer comme lui, avait déjà confié Gustafsson à TVA Sports, lundi, au même moment où le club confirmait la transaction. Les défenseurs aiment conserver la rondelle et se porter à l’attaque à Montréal. Je pense que je cadre avec ce style. Ça m’emballe et je pense que ce sera amusant.»