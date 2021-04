«Humiliés», les proches de Jean Garon boycotteront l’administration Lehouillier

Se sentant «humiliés» par le refus de la Ville de Lévis de nommer une partie de la route du Président-Kennedy en l’honneur de Jean Garon, les proches de l’ancien maire ont décidé de boycotter l’administration municipale.

«Près de sept ans après le décès de M. Garon et après cinq ans de discussions avec un premier comité de toponymie, puis un second, sans jamais avoir pu rencontrer le maire en personne, le Groupe composé entre autres de la veuve et du frère de M. Garon, a convenu de ne plus discuter avec la présente administration municipale», ont décidé la famille et les amis de l’ex-maire.

S’il n’est plus question pour les proches de recevoir des membres du comité de toponymie, le porte-parole du regroupement, Simon Bégin, a entrouvert la porte à une possible rencontre avec le maire Gilles Lehouillier.

Invité à réagir, Félix Masson, porte-parole de M. Lehouillier, a soutenu que «le maire trouve dommage la décision de la famille et des proches de couper les ponts. La Ville de Lévis veut honorer la mémoire de Jean Garon. Si la famille de M. Garon souhaite rencontrer le maire, on est disposé à le faire sans problème».

Leadership déficient

Dans leur communiqué émis mercredi en début d’après-midi, les proches de Jean Garon ont déploré le fait que «le maire Gilles Lehouillier n’exerce pas le leadership qu’on serait en droit de s’attendre de sa part (...) C’est un peu humiliant d’être là encore à discuter sept ans après la mort de M. Garon. Notre proposition nous semble très défendable».

M. Bégin a également regretté «le va-et-vient» perpétuel dans ce dossier. «Ça taponne depuis un bon bout de temps. Face au dernier refus de considérer notre proposition, on met ça sur pause dans nos relations avec la ville mais on continuera à défendre note point de vue», a-t-il fait savoir.

Ce dernier ne comprend pas que la Ville «se remette à un sondage» fait auprès des commerçants de cette artère pour refuser de renommer cette importante artère. Il y a quelques semaines, un sondage de la Chambre de commerce de Lévis montrait que 78% des commerçants du secteur étaient opposés à un changement de nom.

Au cours des derniers mois, le comité de toponymie a fait trois propositions aux proches de M. Garon. Ces suggestions, dont le détail n'a jamais été rendu public, ont été rejetées.

L’ancien maire de Lévis et ministre, Jean Garon, est décédé le 1er juillet 2014.