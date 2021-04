Manoir Liverpool: une mort qui aurait pu être évitée»

La coroner Géhane Kamel a affirmé que la mort de Jacques Lévesque, survenue en avril 2020 au Manoir Liverpool, «aurait pu être évitée».

Au troisième jour des audiences publiques, visant à faire la lumière sur les circonstances de l’homme de 60 ans, décédé en plein épisode d’hypoglycémie, la coroner n’a pas ménagé ses mots envers l’infirmière auxiliaire qui est intervenue au moment de son décès.



«[...] Ce que je retiens, c’est que comme infirmière auxiliaire, vous ne consultez pas le dossier médical [des résidents], vous ne connaissez pas le protocole [pharmacologique à appliquer en cas d’épisode d’hypoglycémie], vous ne portez pas assistance à une personne qui est agitée [...] Vous avez pris un cours RCR et on donne des manœuvres à une personne qui est moitié dans son lit. Je reste avec ce sentiment bien présent que c’était une mort qui aurait pu être évitée», a-t-elle affirmé, à la fin du témoignage de l’ancienne employée de la résidence pour personne âgée de Saint-Romuald.

Courtoisie Jacques Lévesque



Elle a de plus qualifié les tragiques évènements «d’extrêmement tristes et désolants».



Dans son témoiange, parsemé de plusieurs trous de mémoire, l’infirmière auxiliaire a notamment confirmé qu’elle ne consultait par les dossiers médicaux des résidents. «On n’a pas le temps de regarder [les dossiers médicaux des résidents] C’est du bouche-à-oreille [pour connaitre l’état de santé des résidents]», a-t-elle indiqué. Une affirmation qui a fait sourciller la coroner Kamel.



Le 26 avril 2020, Jacques Lévesque est décédé dans sa chambre du Manoir Liverpool. Même si une éclosion sévissait à la résidence, il n’avait pas contracté le virus.



D’autres employés du Manoir Liverpool seront appelés à la barre des témoins mercredi après-midi.



Les noms des employés du CISSS de Chaudière-Appalaches, du personnel soignant impliqué, ainsi que plusieurs documents présentés en Cour dans cette affaire, sont frappés d’une ordonnance de non-publication.



Plus de détails à venir...