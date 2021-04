Migrants toxiques: Quand nos voisins américains exportent leurs polluants chez nous

Monsieur le premier ministre Justin Trudeau,

Des traces de substance toxique en provenance des États-Unis ont été retrouvées dans l’eau potable du lac Memphrémagog de la Ville de Sherbrooke, mais les Américains sont-ils à blâmer ?

Contrairement aux actions pour empêcher des porteurs de la COVID-19 de traverser nos frontières, le Canada laisse passer par le lac Memphrémagog des substances toxiques qui traversent, sans contrôle ni passeport, les eaux canadiennes de ce grand lac que l’on partage avec l’État du Vermont. Ces substances « migrantes » et nocives pour la santé humaine appartiennent à la famille des per/poly fluoroalkyle, mieux connues sous le nom des molécules PFAS.

On sait maintenant qu’une source importante des PFAS, lesquels ont été retrouvés dans le lac Memphrémagog, proviennent des rejets de la Ville de Newport située au sud du lac au Vermont. Mais là où le bât blesse, c’est la récente découverte de traces de PFAS dans la prise d’eau potable au lac Memphrémagog de la Ville de Sherbrooke, qui sert à abreuver 155 000 âmes. Il faut aussi dire que l'usine de traitement d’eau potable de Sherbrooke ne peut pas filtrer les PFAS dissous dans l’eau du lac, laquelle substance atterrit dans les eaux d’écoulement contaminées de nos sites d’enfouissement de déchets et dans les eaux d’égout rejetées par les usines d’épuration. Donc, les Sherbrookois en boivent tous les jours — un peu de glace avec ça...?

Effets sur la santé

On évalue que l’exposition aux PFAS risque de causer des effets néfastes suivant : une élévation des taux de cholestérol qui cause des maladies du cœur, un faible poids chez les nouveaux nés, qui prédit souvent d’autres problèmes de santé; une interférence au système immunitaire qui combat les infections; disruption des hormones de croissance de la glande thyroïde et aussi une association avec certains cancers.

Rappelons que la pratique des Big Chems est une chaîne sans fin — aussitôt que l’on découvre des effets néfastes de l’une de leurs trouvailles chimiques, les compagnies chimiques remplacent la vilaine molécule connue par une autre substance inconnue, que l’on retrouve, quelques années après, dans un poisson ou dans le sang d’un nouveau-né ou d’une personne malade...

En fait, les PFAS, qui polluent les eaux de part et d’autre de la frontière lacustre Québec-Vermont du lac Memphrémagog, ont été en remplacement d’un autre groupe de méchantes molécules : les PFOA et PFOS. La réalité est qu’on connaît bien les risques des PFOS et des PFOA, mais on commence seulement à comprendre les impacts des PFAS remplaçants.

Encore plus inquiétant, ce plan d’eau cours que l’on partage avec nos amis américains n’est pas le seul à être pollué par le Vermont. L’étude pointe aussi le doigt au rejet de PFAS de l’usine d’épuration de Montpelier — qui reçoit maintenant le lixiviat du site NewsVT – et qui rejette ces eaux contaminées dans la rivière Winooski, tributaire du lac Champlain, source de la rivière Richelieu. Encore plus, l’usine d’épuration de Plattsburgh, dans l’État de New York, reçoit aussi les eaux polluées de NewsVT, qu’elle déverse dans la rivière Saranac, aussi tributaire du lac Champlain. Si cette tendance se maintient, à déplacer le problème, ce sera bientôt au tour du lac Champlain de vivre son moment PFAS.

Traité des eaux limitrophes

Serait-il temps d’invoquer un obscur et vieux traité de plus de cent ans entre le Canada et les États-Unis? En 1909, le premier ministre du Canada, le libéral Wilfrid Laurier et le président républicain William Taft ont signé le Traité des eaux limitrophes. L’objet principal de ce traité était d’établir un mode de gestion des eaux que l’on partage d’une part et d'autres de notre frontière commune. Car il y avait une crainte que l’un des pays nuise à l’écoulement des eaux partagées par l'établissement ou le maintien d'ouvrage de protection ou de réfection, de barrages ou d’obstacle « dont l'effet serait d'exhausser le niveau naturel des eaux de l'autre côté de la frontière ». Pour régler les différends et éviter tout conflit relatif à l’eau, le Canada et les États-Unis ont convenu dans le Traité de créer la Commission mixte internationale, composée de Canadiens et d’Américains, comme instance d’arbitrage non contraignante.

Il est évident que le cas de la pollution transfrontalière au lac Memphrémagog et possiblement au lac Champlain par les PFAS de sources américaines est une question sur mesure pour être traitée par le Traité de 1909 et par son bras opératoire, la Commission mixte internationale.

Je propose ici, à l’instar de l'ex-député Paradis, une démarche diplomatique en vertu du Traité de 1909.

Je demande donc au premier ministre Justin Trudeau et au président Joseph Biden, selon les dispositions du Traité, de référer la question de la pollution transfrontalière causée par les PFAS au Lac Memphrémagog à la Commission mixte internationale pour faire l'objet d'un examen et d'un rapport aux gouvernements des États-Unis et du Canada.

La Commission mixte internationale devra, pour ce mandat, examiner les faits et les circonstances de cette contamination transfrontalière au PFAS et faire un rapport détaillé, soumis en collaboration avec les intervenants des divers gouvernements et de la société civile (citoyens, groupes environnementaux et de conservation, etc.) ainsi que par la communauté scientifique, pour ensuite faire les conclusions et les recommandations selon les termes de la référence du PM et du Président.

Par cette démarche, j’ose espérer que la prochaine génération des gens qui veulent boire les eaux du lac Memphrémagog ne se posera plus la question qui tue : combien de molécules de PFAS ai-je ingérées aujourd’hui?

Daniel Green, Ex-chef adjoint Parti vert du Canada

Co-président de la Société pour vaincre la pollution