Peu de cas: mécontentement à Thetford Mines relativement aux mesures spéciales d'urgence

À partir de 20 h mercredi, les mesures spéciales d’urgence s’appliqueront dans toute la région de Chaudière-Appalaches. À Thetford Mines, les mines sont basses puisque la situation épidémiologique dans le secteur semble encore sous contrôle.

Depuis le début du mois d’avril, la MRC des Appalaches affiche une moyenne de 1,85 nouveau cas de COVID-19 par jour. Mercredi matin la santé publique rapportait seulement 38 cas actifs. Néanmoins, le couvre-feu est abaissé à 20 h et les commerces non essentiels fermeront, tout comme les écoles.

«C’est à cause des gens de la Beauce, il y en a beaucoup qui viennent à Thetford», a commenté une citoyenne à la caméra de TVA Nouvelles.

«C’est spécial», a réagi une commerçante, qui devra barricader les allées où sont présentés des produits non essentiels.

À la Polyvalente de Thetford, les élèves sont déçus de retourner faire l’école à la maison. «Je trouve ça vraiment plate. Je ne pourrai plus voir mes amis et je m’inquiète pour mes notes parce que c’est beaucoup moins évident apprendre avec l’enseignement à distance», a témoigné une élève.

Le Centre de services scolaire des Appalaches assure que tous les élèves qui ont besoin de matériel technologique pour faire l’école à la maison recevront le nécessaire avant de quitter leur classe mercredi après-midi.

Des centaines de doses disponibles

Pendant ce temps, au centre de vaccination de Thetford Mines, des centaines de plages de rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca sont toujours libres, si bien qu’un appel à tous est lancé.

«Nous avons au moins 250 à 300 doses qui n’ont pas été réservées, alors nous allons les offrir sans rendez-vous. Les gens de 55 ans et plus peuvent se présenter au centre des congrès et ils ressortiront vaccinés 20 minutes plus tard. C’est une vraie chance, venez vous faire vacciner, les doses et le personnel sont disponibles pour vous», a indiqué le responsable du site, Jean-Claude Bouchard.

