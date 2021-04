Québec modifie à nouveau les consignes sur le port du masque à l’extérieur

Il ne sera finalement pas nécessaire de porter le masque à l’extérieur lorsqu’on joue au tennis ou au golf, ou lorsqu’on est assis dans un parc. Même chose pour un couple qui n’habite pas à la même adresse, a annoncé le premier ministre François Legault sur sa page Facebook.

« Dans une situation où on est certain de toujours rester à plus de deux mètres, par exemple le tennis ou le golf, ou assis dans un parc, il n’est pas nécessaire de porter le masque », a-t-il écrit sur les médias sociaux.

«On se comprend aussi qu’un couple qui n’habite pas à la même adresse, mais qui entretient des relations intimes n’a pas à porter un masque. Pas plus qu’une personne seule qui s’est greffée à une bulle familiale. Même chose quand deux personnes marchent ensemble, mais à bonne distance », a-t-il ajouté.

Le gouvernement Legault était la cible de plusieurs critiques depuis que ces mesures ont été annoncées la semaine dernière. Son objectif « est d’empêcher la transmission du virus quand des personnes d’adresses différentes restent à moins de deux mètres », a indiqué M. Legault.

« J’ai donc demandé de préciser le décret pour que cette obligation s’applique seulement aux situations où il peut être difficile de respecter en tout temps la distance de deux mètres avec des personnes qui n’habitent pas avec nous », a-t-il expliqué.

