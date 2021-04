Repêchage mondial de la LCF: les Alouettes ont le sixième choix

Les Alouettes de Montréal doivent repêcher au sixième rang, jeudi après-midi, lors du repêchage mondial de la Ligue canadienne de Montréal.

La formation du directeur général Danny Maciocia détient également les 13e, 24e et 31e sélections durant cette séance limitée à quatre rondes.

Parmi les athlètes admissibles ayant participé au camp d’évaluation en vue de ce repêchage, il y a notamment les joueurs d’origine française Kevin Kaya, anciennement des Carabins de l’Université de Montréal, et Carl Achy, un produit du Rouge et Or de l’Université Laval.

Au total, on compte près de 300 espoirs dans le bassin de joueurs en provenance d’une vingtaine de pays. Les Lions de la Colombie-Britannique possèdent le premier choix.

