Revers cinglant du Lightning: «une honte absolue»

Si le Lightning de Tampa Bay souhaite remporter une deuxième coupe Stanley consécutive, il devra se méfier de ses principaux rivaux de la section Centrale, à commencer par les Predators de Nashville qui lui ont envoyé un message percutant, mardi.

La formation floridienne a encaissé un revers de 7 à 2 au Bridgestone Arena aux mains des «Preds» qu’elle pourrait très bien revoir en éliminatoires. D’ailleurs, ceux-ci se sont bien placés dans la course aux séries : avec 49 points, Nashville occupe le quatrième rang de la division et prolongera sa saison en maintenant la cadence.

Maintenant, même si l’adversaire est en belle forme ces temps-ci en vertu de 11 gains en 13 parties, cela ne constitue pas une excuse valable pour prendre une soirée de congé aux yeux du Lightning, qui a difficilement accepté le résultat et surtout, la façon de perdre.

«Ce fut une honte absolue, a commenté au site The Athletic le défenseur Ryan McDonagh, déçu de l’effort de son équipe. C’était l’une des pires performances que j’ai vues depuis que je suis ici [avant la date limite des transactions 2018]. [...] Si nous voulons revenir au niveau visé, nous devons travailler suffisamment et jouer de manière synchronisée. Et au moins, commencer par un bon effort. Ce n’était même pas proche.»

«Je me fiche bien de l’identité du gardien devant notre filet : on peut ramener Patrick Roy, Martin Brodeur ou Dominik Hasek, il reste que personne n’aurait pu stopper toutes les chances de marquer que nous avons accordées», a ajouté l’entraîneur-chef Jon Cooper au site NHL.com.

Débuts gâchés

De son côté, la nouvelle acquisition des «Bolts» David Savard n’a pas vécu une belle soirée à ses débuts avec le club. Il a terminé avec un différentiel de -4, passant plus de 19 minutes sur la glace. Pourtant, le Québécois évoluait aux côtés de Victor Hedman à la ligne bleue, sauf que celui-ci en a arraché, à l’image de toute l’équipe. D’ailleurs, une fiche de -23 pour l’ensemble de la campagne représente la tache au dossier de Savard.

Il faudra voir si le Lightning pourra se ressaisir rapidement, car ses prochains rivaux vont aussi très bien. Effectivement, les Panthers de la Floride, qu’ils affronteront jeudi, comptent le même nombre de points (58) que lui, ayant néanmoins joué une partie de plus. La lutte est corsée pour le sommet de la division, dominée par les Hurricanes de la Caroline avec aussi 58 points, mais en seulement 41 rencontres.

