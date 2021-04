Satisfaction à Moscou après l'invitation à un sommet Biden-Poutine

Moscou ne cache pas sa satisfaction : un sommet Poutine-Biden, à l’initiative de la Maison-Blanche, revient à une reconnaissance de la puissance russe à sa juste valeur, après des semaines d’escalade verbale et de bruits de bottes autour de l’Ukraine.

• À lire aussi: Poutine et Biden prêts à « poursuivre le dialogue » pour garantir la sécurité mondiale

• À lire aussi: L'opposant russe Navalny menacé d'être alimenté de force, selon ses partisans

Depuis janvier et l’arrivée au pouvoir du nouveau président américain, les relations entre Moscou et Washington se sont dégradées à grande vitesse. L’ambassadeur russe a ainsi été rappelé après que Joe Biden a jugé que son homologue était un « tueur ».

La Russie a écopé en outre de nouvelles sanctions, été conspuée pour avoir emprisonné le principal opposant du pays, Alexeï Navalny, et prise en flagrant délit, selon Washington, de multiples piratages informatiques.

Puis Moscou a déployé une armada de dizaines de milliers de soldats russes à la frontière ukrainienne, accusant Kiev d’intentions pouvant justifier une invasion.

Dans ce contexte, la proposition de Joe Biden d’un sommet à deux dans une ville neutre est une surprise diplomatique qui semble largement réjouir Moscou, Washington ayant le premier fait un geste.

Si le Kremlin n’a pas accepté d’emblée la proposition, formulée par M. Biden lors d’un d’un entretien téléphonique mardi soir avec M. Poutine, le président russe s’est entretenu le soir même avec son homologue finlandais, Sauli Niinsto, dont le pays a accueilli en 2018 la dernière rencontre de ce niveau, entre M. Poutine et Donald Trump.

- Important succès -

La diplomatie russe a en tout cas rapidement fait savoir qu’elle attendait ses ordres.

« C’est de la compétence de l’administration présidentielle. Mais bien entendu nous ferons notre part du travail », a dit mercredi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Des responsables russes ont aussi loué l’importance de l’événement.

Le vice-président du Conseil de la fédération (chambre haute), Konstantin Kossatchev, a considéré qu’un tel sommet était une « nouvelle d’ampleur mondiale » et que Biden à montré vouloir « que cette rencontre ait lieu vite ».

Pour le chef de la commission des Affaires étrangères à la Douma, les États-Unis ont « fait un pas pour passer de la confrontation au dialogue ». « C’est bien que les dirigeants de deux plus grandes puissances nucléaires soient prêts à coopérer », a souligné Léonid Sloutski.

Et Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant soviétique, a comparé l’importance d’un sommet Biden-Poutine au sien, en pleine Guerre froide, avec Ronald Reagan, qui a débouché sur un traité de désarmement nucléaire.

Le politologue russe Fiodor Loukianov relève dès lors qu’en « Russie la perspective de cette rencontre va être présentée comme un important succès ».

« Et c’est le cas d’une certaine manière, alors qu’il y a peu encore Biden s’est exprimé de manière insultante envers Poutine », dit-il.

D’ores et déjà, estime-t-il, « la température » est retombée, affirmant s’attendre à ce que la pression militaire aux frontières ukrainiennes baisse bientôt car personne « n’a intérêt à des heurts militaires ».

Où est Navalny ?

La nouvelle de l’organisation d’un sommet laisse à l’inverse certains dans l’opposition russe dépités, y voyant une concession à Poutine et sa quête de reconnaissance.

« Un sommet ? De quoi les États-Unis ont-ils encore à parler avec Poutine ? C’est exactement ce que désire Poutine, une rencontre en tête-à-tête qui le légitimise », s’emporte sur Twitter l’ancien champion du monde d’échecs et critique du Kremlin Garry Kasparov.

Des partisans du président russe se réjouissaient eux d’ailleurs pour exactement les mêmes raisons.

« C’est Biden qui a demandé la conversation téléphonique d’hier, c’est Biden qui a appelé et c’est Biden qui voulait discuter d’une sommet », note plus qu’un brin moqueur Vladimir Solovev, l’un des propagandistes des autorités et figure honnie de l’opposition.

Décryptant dans son émission en ligne le communiqué de la Maison-Blanche, il déclame avec délice la liste des sujets ne s’y trouvant pas et qui d’ordinaire sont mis en avant par les États-Unis.

« Où sont les droits de l’homme ? Pas un mot sur les gays en Tchétchénie! Pas un mot sur les LGBT+! Et surtout pas un mot sur Navalny, où est Navalny ? Tout un appel entre Biden et Poutine, et pas un mot » sur l’opposant, s’exclame-t-il.

À VOIR AUSSI