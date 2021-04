Un partenariat américain pour EOTTM

Depuis le bris de plusieurs contrats avec Golden Boy, le promoteur Camille Estephan cherchait un nouveau partenaire en sol américain. Il l’a trouvé dans les dernières semaines avec Cameron Dunkin, de D&D Boxing.

Les deux hommes d’affaires uniront leurs forces pour faire passer leurs écuries respectives au niveau supérieur sur la scène internationale.

«Je suis très heureux de cette association, a indiqué Camille Estephan. On croit que c’est une entente qui sera profitable parce que nos forces sont complémentaires.

«On devient une des écuries les plus talentueuses au monde. On voit beaucoup de potentiel dans les prochaines années.»

Dunkin compte plusieurs boxeurs prometteurs au sein de son écurie. Il s’occupe des carrières de plusieurs espoirs en pleine ascension, dont Jeron Ennis (27-0, 25 K.-O.), Brandun Lee (22-0, 20 K.-O.) et Brian Norman jr (20-0, 17 K.-O.).

«Ennis, je le vois dans ma soupe, a ajouté Estephan avec enthousiasme. Il va devenir une super vedette dans les prochaines années.

«D’un autre côté, Cameron voit aussi nos talents comme Sadriddin Akhmedov, Artem Oganesyan et Erik Bazinyan. On aura un joueur de premier plan dans chacune des catégories. On deviendra une force mondiale.»

Trouver son compte

Lorsqu’on regarde ce partenariat sur papier, il est logique pour les deux hommes d’affaires.

De son côté, Estephan établit des bases solides aux États-Unis. Il pourra se rapprocher des réseaux américains de télévision afin de donner de la visibilité à ses boxeurs. Sur le plan du recrutement, il vient de s’entendre avec une personne qui a des relations dans tous les gymnases aux États-Unis. Il connait les espoirs et les entraîneurs sur le bout de ses doigts.

Pour sa part, cette association permettra à Dunkin de faire des affaires avec un promoteur qui possède les moyens financiers pour présenter des galas sur une base régulière. Il aura aussi la chance de mettre des combats sur pied avec les boxeurs d’Estephan en sol américain.

En gros, ce sera un échange de bons procédés. Il sera intéressant de voir comment cette relation d’affaires va évoluer au cours des prochaines années. Comme on le sait, dans le monde de la boxe, certaines relations peuvent durer le temps des roses.

Quand aura lieu le premier gala issu de ce nouveau partenariat ? Possiblement à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin aux États-Unis ou au Mexique. Il y a de bonnes chances que David Lemieux, Simon Kean et Erik Bazinyan soient sur cette carte.

Combat déterminant

Estephan a rencontré Dunkin pour la première fois lors du choc entre Dierry Jean et Terence Crawford en 2015. Il avait fait connaissance parce qu’ils faisaient partie des camps des deux boxeurs.

«On ne s’était pas parlé à ce moment-là, a expliqué Estephan. Puis, on a repris contact au cours des derniers mois et la possibilité d’un partenariat est arrivée sur la table.

«On a trouvé un terrain d’entente et les derniers détails ont été ficelés la semaine dernière avant le dernier combat de Jeron Ennis.»

Les deux hommes n’ont pas tardé à mettre leur association en marche. Ils ont mis trois boxeurs amateurs sous contrat dans les dernières heures: Samuel Arnold III ainsi que les frères Angel et Antonio Perez.

