Une aide de 725 000 $

La Ville de Lévis vient de renouveler, pour cinq autres années, son soutien à la Maison de soins palliatifs du Littoral, une ressource essentielle offrant gratuitement des soins et des services empreints d’humanité et de respect aux personnes en fin de vie.

L’entente quinquennale, qui s’échelonne jusqu’en 2025, prévoit une aide totale de 750 000 $ et vise à soutenir le bon fonctionnement de l’organisme. Seul établissement de soins palliatifs couvrant les territoires de Lévis et des MRC de Bellechasse, Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce, la Maison dispose de neuf chambres individuelles et offre gratuitement des soins et des services adaptés aux personnes en fin de vie et à leur entourage. C’est ainsi que, depuis son ouverture, en novembre 2011, plus de 1100 personnes ont pu vivre plus sereinement leurs derniers moments avec leurs proches grâce à l’accompagnement d’une équipe de 30 personnes et des quelque 75 bénévoles de l’établissement. https://www.mspdulittoral.com.

Salut Alix

Photo courtoisie

Alix Renaud (photo), écrivain, poète, conférencier et journaliste québécois né à Port-au-Prince, Haïti, est décédé le 11 avril dernier à l’âge de 75 ans. Depuis son arrivée au Québec en 1968, Alix a connu toute une carrière dans différents domaines. Lauréat du prix Charles-Biddle 2007 (pour son apport exceptionnel à la société québécoise), Alix Renaud est l’auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages publiés au Québec et en France (poésie, romans, nouvelles et dictionnaires spécialisés). Il a plusieurs fois représenté les écrivains du Québec à l’étranger. Il fut aussi critique gastronomique au journal Voir de Québec de 1995 et 2010, il a également collaboré au Guide restos Voir pendant cette période. Alix Renaud a été professeur d’expression orale, phonétique et diction, au Collège Radio Télévision de Québec, CRTQ, entre janvier 1992 et mars 2013. À l’automne-hiver 1994, il retourne à l’Université Laval comme professeur invité chargé du cours de diction poétique, lecture de textes littéraires. Alix Renaud était également musicien amateur et diseur. Mes condoléances à sa conjointe Michele et à sa famille et tous ses proches.

40 bougies

Photo courtoisie

Marie-Ève Humbert (photo), de l’arrondissement Saint-Émile à Québec, souffle aujourd’hui sur ses 40 bougies. Son conjoint, François Trudel, son fils Elliot, sa belle-fille Éléonore ainsi que ses parents et amis se promettent bien de souligner l’événement avec champagne et confettis lorsque la situation sanitaire le permettra. D’ici là, une avalanche de témoignages et de photos souvenirs parcourra les réseaux sociaux en son honneur. Marie-Ève s’y connaît bien en communications puisqu’elle est responsable des médias sociaux à la Société d’habitation du Québec (SHQ). Joyeux anniversaire Marie-Ève.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 avril 2019 : Contre toute attente, Tiger Woods remporte la 83e présentation du Tournoi des Maîtres à Augusta avec un total de 275 (-13) devançant d’un coup ses compatriotes Dustin Johnson, Xander Schauffele et Brooks Koepka, 2e ex aequo (276, -12).

Anniversaires

Photo courtoisie

Martin Matte (photo), humoriste et comédien québécois, 51 ans... Lily Perron, directrice, développement philanthropique, Faculté de pharmacie et Faculté de musique de La Fondation de l’Université Laval, 53 ans.... Magaly Lamarre, styliste vestimentaire... Stephan Dupont, animateur de l’émission Dupont le matin au FM 93, 53 ans... Charles Hamelin, patineur de vitesse sur courte piste, médaillé olympique, 37 ans... Alain Côté, l’autre Alain Côté, natif de Montmagny, défenseur de la LNH (1985-93) avec les Nordiques de 1993 à 1994, 54 ans... Marie-Thérèse Fortin, comédienne, 62 ans... Francine Ruel, comédienne, actrice et animatrice, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 avril 2011 : Roger Drolet (photo) 76 ans, animateur de radio (CKVL de 1972 à 1998) et conférencier... 2019 : Dmitri Nabokov, 42 ans, joueur de centre russe qui a joué dans la LNH, en 1997, avec les Blackhawks, et, en 1999, avec les Islanders de New York... 2018 : Milos Forman, 86 ans, cinéaste américano-tchèque récompensé plusieurs fois à Hollywood... 2016 : Laurence Chirac, 58 ans, fille aînée de Bernadette Chirac et de l’ex-président français Jacques Chirac... 2015 : Mark Reeds, 55 ans, assistant-entraîneur avec les Sénateurs d’Ottawa (LNH)... 2015 : Percy Sledge, 73 ans, chanteur américain connu notamment pour le succès When a Man Loves a Woman... 2013 : George Jackson 68 ans, chanteur et auteur-compositeur américain de soul blues... 2012 : Émile Butch Bouchard, 92 ans, 13e capitaine de l’histoire du Canadien... 2004 : Micheline Charest, 51 ans, cofondatrice de Cinar.