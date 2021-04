Zukowsky et Côté remplissent leur mission pour Rally

(Sportcom) – À nouveau, Nickolas Zukowsky et Pier-André Côté ont joué un rôle clé pour aider leur coéquipier Arvid de Kleijn, de la formation Rally, à lutter dans le sprint final de la quatrième étape du Tour de Turquie. Toutefois, le vétéran Mark Cavendish (Deceuninck - QuickStep) s’est une fois de plus imposé pour mériter une troisième victoire consécutive.

«On était all in pour Arvid aujourd’hui (mercredi) et encore une fois, Pier-André et moi étions les deux coureurs désignés pour l’aider du mieux qu’on pouvait dans le final et ç’a bien marché», a résumé Nickolas Zukowsky à la fin de cette course de 184 km entre Alanya et Kemer.

Photo d'archives

Ils ont réussi à se positionner parmi les 20 premiers dans le virage à deux kilomètres de l’arrivée. Des relais de Côté et de Zukowsky ont soutenu de Kleijn, qui a pu rivaliser jusqu’à la toute fin. Le Néerlandais a conclu en quatrième place, dans le temps du gagnant.

«C’est un super bon pilote. Il est capable de se frayer un chemin dans le final quand c’est super stressant et un peu chaotique. Ç’a passé proche aujourd’hui. C’était une super belle performance», a dit le cycliste de Sainte-Lucie-des-Laurentides à propos de son coéquipier, vainqueur de la première étape.

Cavendish a devancé à l’arrivée le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et le Polonais Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB). Le sprinteur britannique gagnant de multiples étapes de grands tours demeure ainsi en tête du classement général provisoire. Philipsen (+12 secondes) et de Kleijn (+20 secondes) suivent.

«C’est beau de voir Cavendish revenir après une période difficile et de le voir gagner trois étapes, a souligné Zukowsky. Tout le monde le félicite après l’arrivée. C’est un coureur très respecté. Je pense que tout le monde est content de le voir revenir en force comme ça. C’est toujours une belle histoire.»

Zukowsky a terminé l’étape 52e et Côté, 120e, dans le temps du vainqueur.

