À l’aise avec l’étiquette de négligé

La plupart des spécialistes de la MLS placent le CF Montréal dernier ou avant-dernier dans l’Association de l’Est, et Wilfried Nancy ne s’en préoccupe pas le moins du monde.

Le nouvel entraîneur-chef montréalais vit très bien avec l’étiquette de négligé qui colle à l’équipe même s’il admet ne pas nécessairement la comprendre.

« Personnellement je n’ai aucun problème, mais je ne crois pas aux suppositions. Tout le monde a droit à son avis. S’ils nous placent derniers ou avant-derniers, moi je sais ce qu’on a envie de faire et on verra comment ça se passe d’ici la fin de l’année. »

« Ils se basent sur quoi pour dire ça ? Parce qu’on a des jeunes joueurs et des nouveaux joueurs ? »

Il est bien vrai que l’équipe est très jeune et qu’elle ne compte sur aucune grande vedette, mais le jugement des experts est peut-être un peu sévère.

Lors d’une conférence de presse virtuelle organisée par la MLS, Nancy a indiqué qu’il avait tiré un trait sur les deux matchs présaisons disputés par son équipe la semaine dernière, une défaite et une victoire.

« Je suis quelqu’un qui regarde vers l’avant et je suis très content de ce que je vois lors des derniers jours. »

Il a du même souffle expliqué le genre d’équipe qu’il entend diriger, et sa description devrait plaire aux partisans.

« Je veux que les gens découvrent une équipe agressive qui a envie de jouer vers l’avant. Je veux voir mon équipe donner des problèmes à l’adversaire en étant dynamique et active.

« Nous voulons affronter les matchs en étant les acteurs. Ce que j’aime de mon équipe, c’est que les joueurs sont ouverts face à tous les concepts que nous voulons mettre en place. »

Continuité

Le défi sera tout de même de trouver une certaine forme de constance puisque l’équipe va au minimum disputer ses huit premières rencontres aux États-Unis, dont trois « à domicile » au stade temporaire de l’Inter Miami CF.

Mais à cet égard, Nancy s’inscrit dans la continuité de ce qu’avait amorcé Thierry Henry l’an passé et il ne s’en cache pas.

« Ça sera similaire à la saison dernière. On aura une défense plus dynamique, ce qui était le plan. On veut aussi conserver le ballon et causer des problèmes à l’adversaire en le déséquilibrant. »

Wilfried Nancy n’a pas l’intention de diriger une équipe attentiste, il veut qu’elle soit l’agresseuse.

« Nos forces se situent dans la façon dont nous allons jouer avec la balle et dans notre combativité. Nous avons aussi une certaine fraîcheur parce que nous avons beaucoup de jeunes. »

Lutte serrée

L’Est de la MLS sera très compétitive cette saison avec l’essor du Crew de Columbus, de l’Union de Philadelphie et du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, de même que la stabilité de clubs comme Atlanta United et New York City FC.

Si tout ce beau monde joue à la hauteur des attentes, ça fait déjà cinq places en séries sur sept qui seront comblées. Mais ne comptez pas sur Wilfried Nancy pour baisser les bras. Au contraire.

« Nous savons que dans notre association il y a beaucoup de clubs qui peuvent faire les séries.

« Pour nous, l’essentiel est de se tailler une place dans les séries, et notre objectif est de se bâtir un historique de victoire. »

Un rival, mais surtout une première rencontre

Quoi de mieux qu’un duel contre le Toronto FC pour amorcer la saison du CF Montréal, samedi ?

Pourtant, Wilfried Nancy n’en fait pas trop de cas. Même qu’il la joue plutôt cool.

« Tous les joueurs savent que c’est un derby, mais si on avait affronté une autre équipe, ça aurait été la même chose parce que c’est le premier match.

« Oui, c’est Toronto. Oui, on a envie de bien faire contre eux, mais je vous dirais la même chose si c’était Nashville. »

Équipe différente

Avec le départ de Greg Vanney, désormais à la barre du Galaxy de Los Angeles, les Reds amorcent un nouveau chapitre avec la venue de Chris Armas, ancien entraîneur des Red Bulls de New York.

C’est d’ailleurs un Toronto FC différent qui a éliminé Club Léon en huitièmes de finale de la Ligue des champions cette semaine, l’emportant 2 à 1, 3 à 2 au total des buts.

« Je n’ai pas été surpris, l’entraîneur amène ses idées Red Bulls avec beaucoup de pressing et de combativité. Je m’attends à ça de Toronto.

« Ils vont peut-être un peu moins faire le jeu à certains moments, mais ils vont presser l’adversaire. Plus ils vont nous presser, plus on doit être en contrôle émotionnel. »

Comme le match de samedi sera disputé en plein milieu d’après-midi à Fort Lauderdale, les conditions météorologiques vont jouer un rôle important. Et c’est là que les cinq substitutions, plutôt que trois comme par le passé, entrent en jeu.

« Mercredi, on s’est entraînés à 14 h, l’heure du match, et il faisait 37 degrés. Les changements seront importants parce qu’on sait très bien que les joueurs ne seront pas frais pendant 90 minutes. »