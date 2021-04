Bruno Marchand officialise sa candidature à la mairie de Québec

Prenant la tête du nouveau parti municipal «Québec forte et fière», l’ancien PDG de Centraide Québec, Bruno Marchand, a officialisé jeudi sa candidature à la mairie de Québec pour le scrutin du 7 novembre. Évitant de s’en prendre directement au maire Labeaume, il a toutefois insisté sur «le besoin de renouveau» dans la municipalité.

L’homme de 48 ans a confirmé l’information qui circulait déjà depuis quelques semaines. Il a également annoncé que son parti politique présenterait une équipe «compétente» et «paritaire» de 21 candidats aux postes de conseillers municipaux. Aucun nom n’a été révélé jeudi matin, mais M. Marchand a affirmé qu’il connaissait déjà l’identité de 25% des futurs candidats de sa formation.

«La mairie, c’est plus que l’affaire d’une seule personne. L’annonce que je vous fais aujourd’hui est une déclaration d’amour envers notre ville», a laissé tomber le candidat lors d’une conférence de presse virtuelle.

Il s’adressait aux médias au Patro Roc-Amadour, dans Limoilou, un endroit symbolique pour celui qui a longtemps œuvré dans le milieu communautaire. «C’est au Patro que j’ai appris l’entraide et le respect, a-t-il insisté. C’est également ici que j’ai appris à avoir le courage de rêver grand.»

Capacité à rassembler

Interrogé sur ce qui le distingue des autres candidats déclarés, M. Marchand a évoqué sa «capacité à rassembler». «Le temps de la chicane et des cris est terminé», a-t-il déclaré, tout en évitant de critiquer Régis Labeaume.

Favorable au réseau de transport structurant, incluant le tramway comme «colonne vertébrale», il a insisté sur l’importance de ne pas risquer de perdre l’argent des gouvernements supérieurs qui est déjà sur la table. Le nouveau candidat n’a pas voulu se prononcer sur le troisième lien avant d’avoir vu le projet précis du gouvernement du Québec.

Le nouveau candidat à la mairie a ajouté que la décision du maire Labeaume, de se présenter ou non, ne changerait rien pour lui. Il a choisi de créer un nouveau parti politique parce qu'il ne se reconnaissait pas dans les formations municipales existantes, a-t-il fait valoir. Rejetant l’étiquette de «candidat de gauche», il a dit vouloir rallier le milieu communautaire et le privé, le centre droit et le centre gauche, ou encore le centre-ville et les banlieues.

Bruno Marchand a par ailleurs souligné cinq priorités de son parti: des quartiers forts et animés, un leadership positif, une relance post-COVID vigoureuse, une ville résiliente, verte et bienveillante, et une gestion efficiente des finances municipales. Des engagements électoraux plus précis seront dévoilés dans les prochaines semaines, a-t-il promis.

