Des anges gardiens au bout du rouleau

Épuisés, anxieux, à bout de souffle, écœurés : les représentants syndicaux de la santé sont à court de qualificatifs pour décrire l’ambiance devant le retour du délestage et du déplacement de personnel à Québec.

« Ça vient un peu comme un coup de pelle en pleine face. [...] La déprime est généralisée », confie Laurier Ouellet, président de la section Chaudière-Appalaches de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), inquiet du rythme de la montée des hospitalisations.

Au CHU de Québec aussi, le syndicat est inquiet. Après l’annonce mardi d’un délestage des activités chirurgicales pouvant aller jusqu’à 35 %, le déplacement d’infirmières vers d’autres hôpitaux, où les départements COVID débordent, suscite des craintes.

« Tu es sorti de ton milieu, on t’envoie ailleurs du jour au lendemain, en zone chaude, explique Nancy Hogan, présidente locale de la FIQ. Les appels que l’on a, ce sont des cris du cœur, des gens en colère, inquiets, en pleurs. C’est difficile. »

Sur la Rive-Sud, le CISSS de Chaudière-Appalaches a confirmé au Journal que le délestage avait débuté, en priorisant pour l’instant le report de rendez-vous en clinique externe.

Du côté de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), un plan de modulation prévoit le report de 15 % à 67 % des interventions selon les départements.

Crainte de départs massifs

Dans ce contexte, les exécutifs syndicaux craignent d’assister à des départs massifs.

« Le déplacement de personnel est recommencé, le temps supplémentaire obligatoire n’a jamais arrêté, on est inquiet pour les vacances, on va faire quoi si c’est annulé ? Il y a quelque chose qui ne passera plus », explique Laurier Ouellet, sommant le gouvernement d’arrêter d’utiliser l’expression « anges gardiens ». « Avec ce qu’on vit, ça devient ridicule. »

Le personnel malade représente aussi un enjeu, atteint de la COVID-19 ou tout simplement au bout du rouleau.

« Oui, il faut soigner la population, on l’a toujours dit, mais si ça continue, si on ne prend pas soin de nos soignants, eux aussi vont venir occuper des lits dans pas long, eux aussi vont être malades, affirme Nancy Hogan. On ne le sait pas où ça s’en va. »

Situation de plus en plus critique

La situation devient critique, alors que l’on compte désormais plus de 115 patients dans les unités COVID de la grande région de Québec. Le total a augmenté de neuf personnes en 24 heures à peine.

Sur la Rive-Nord, 90 patients se trouvent actuellement dans cinq hôpitaux. En Chaudière-Appalaches, 26 personnes sont actuellement hospitalisées.

Et pendant ce temps, les cas, eux, continuent d’augmenter, avec 293 nouvelles infections mercredi à Québec. La Rive-Sud en comptait 195.

Portrait dans les hôpitaux de Québec (au 13 avril)

Saint-Sacrement

Hors soins intensifs : 1 patient

Soins intensifs : 0 patient

Hôtel-Dieu

Hors soins intensifs : 0 patient

Soins intensifs : 1 patient

CHUL

Hors soins intensifs : 3 patients

Soins intensifs : 0 patient

Saint-François d’Assise

Hors soins intensifs : 1 patient

Soins intensifs : 0 patient

IUCPQ

Hors soins intensifs : 21 patients

Soins intensifs : 6 patients

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 43 patients

Soins intensifs : 15 patients

Source : ministère de la Santé et des Services sociaux