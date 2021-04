Eau potable: des signaux encourageants au lac Saint-Charles

L’état du lac Saint-Charles, principal réservoir d’eau potable de la Ville de Québec, demeure préoccupant, mais il semble s’être stabilisé et il est possible de renverser la tendance.

C’est en substance ce que sont venues dire des expertes de la Ville de Québec et de ses partenaires, en conférence de presse jeudi matin. Elles étaient venues faire le point sur la santé du lac et de son bassin versant et sur les actions posées dans la dernière année pour le préserver.

Depuis une dégradation importante de son écosystème il y a quelques années — on estime qu’il a vieillit de 25 ans en 5 ans, de 2008 à 2012 — la situation semble avoir pris du mieux, a-t-on pu apprendre.

«Présentement, ce qu’on voit, la tendance, c’est qu’il y a une stabilisation, donc, c’est déjà un avancement important pour nous, on voit que nos actions portent fruit. Ce qu’on souhaite, c’est de mettre en place des actions majeures qui vont avoir un impact majeur, donc oui, on aimerait renverser la tendance», a mentionné Anne-Marie Cantin, conseillère en environnement à la Ville.

Celle-ci a tenu à mentionner que l’eau potable de la Ville de Québec, une fois traitée, est d’une excellente qualité.

Plus de détails à venir...

