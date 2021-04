[EN DIRECT 15 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas: 138 302 131

Morts: 2 973 974

CANADA

Cas: 1 087 152 cas, dont 331 031 au Québec

Décès: 23 445, dont 10 763 au Québec

Toutes les nouvelles du jeudi 15 avril

5h09 | Nouvelle-Zélande: essai d’une application pour détecter le virus avant les symptômes.

5h03 | COVID-19 : la France s’apprête à dépasser les 100 000 morts.

AFP

La France s’apprête à dépasser le lourd bilan de 100 000 morts depuis le début de l’épidémie de COVID-19, en pleine troisième vague qui dure et laisse ouvertes les questions sur une réouverture du pays à partir de la mi-mai.

En franchissant cette barre symbolique, probablement jeudi d’après le décompte quotidien de Santé publique France, le pays rejoint en Europe la Grande-Bretagne (127 000 morts) et l’Italie (115 000 morts), mais d’autres pays (Belgique, Portugal) ont une mortalité plus élevée par habitants.

« Toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l’épidémie (...) mais viendra évidemment ce moment de l’hommage et du deuil pour la Nation », a assuré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Malgré la violence de la première vague (près de 30 000 morts entre mi-mars et mi-mai 2020), la grande majorité des décès sont survenus depuis fin octobre (environ 65 000), conséquence d’une deuxième vague qui ne s’est jamais échouée, puis d’une nouvelle forte reprise épidémique durant l’hiver, portée par le variant anglais plus contagieux du coronavirus. Et si la vaccination massive dans les établissements pour personnes âgées a porté ses fruits, près de 300 morts s’ajoutent encore chaque jour à l’hôpital en avril.

5h00 | Le numéro deux du principal parti au pouvoir au Japon a estimé que les Jeux olympiques de Tokyo pourraient être annulés en dernier recours, alors que l’archipel nippon subit actuellement une vive recrudescence de l’épidémie, ont rapporté jeudi les médias locaux.

4h20 | La hausse des cas de contaminations à la COVID-19 place le Cambodge «au bord de la mort», a mis en garde le premier ministre Hun Sen, après que le royaume a imposé un confinement des habitants dans la capitale Phnom Penh.

Photo AFP

Photo courtoisie, RIchard Sauvé

3h11 | Des lauréats du prix Nobel et d'anciens chefs d'État ou de gouvernement appellent Joe Biden à se rallier à une proposition de levée temporaire des brevets sur les vaccins contre la COVID-19.

2h59 | L'Inde a enregistré un record de 200 000 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, selon des données officielles publiées jeudi, alors qu'une deuxième vague de contaminations massive prend encore de l'ampleur dans le pays de 1,3 milliard d'habitants.

Photo AFP

0h00 | Épuisés, anxieux, à bout de souffle, écœurés : les représentants syndicaux de la santé sont à court de qualificatifs pour décrire l’ambiance devant le retour du délestage et du déplacement de personnel à Québec.

Photo Stevens Leblanc

0h00 | Des pisciniers dénoncent l’incohérence du gouvernement qui les empêche d’ouvrir leur commerce jugé non essentiel, alors que des produits pour piscines sont accessibles dans plusieurs grandes chaînes de magasins qui sont encore ouvertes.

Photo Stevens LeBlanc

