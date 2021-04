Évelyne Viens brise la glace sur la scène internationale

Le séjour en Europe de l’équipe canadienne de soccer a été fructueux pour Évelyne Viens.

Dans des victoires de 3-0 face au Pays de Galles et de 2-0 face à l’Angleterre les 9 et 13 avril respectivement, l’attaquante de l’équipe canadienne a marqué ses deux premiers buts sur la scène internationale en plus d’obtenir son premier départ en carrière.

« J’ai ressenti vraiment un bon sentiment de marquer sur la scène internationale, a mentionné Viens qui a rejoint le Gotham NJ/NY (anciennement le Sky Blue FC) dès mercredi. Avec un pointage de 1-0, le match était serré et mon but a permis de concrétiser notre victoire. Contre l’Angleterre qui mise sur une très bonne équipe, j’ai marqué dès la troisième minute et ce filet nous a donné du momentum et ce but leur a brisé les jambes. »

Contrairement au hockey où l’on récupère la rondelle pour immortaliser un but historique, Viens n’a pas conservé le ballon de sa première réussite, mais elle a eu droit à un souvenir pour souligner le moment. « Après chaque match international, les équipes s’échangent un petit drapeau de leur pays en souvenir et c’est moi qui l’ai reçu après la victoire contre le Pays de Galles, a-t-elle raconté. Ce fut une belle marque d’attention à mon égard. »

Viens a été insérée dans l’alignement partant lors du match contre l’Angleterre en raison de l’absence de la joueuse étoile Christine Sinclair qui n’était pas en uniforme en raison d’une blessure.

Premier départ

« Ce fut vraiment un beau sentiment d’obtenir un premier départ, a-t-elle exprimé. En raison de l’absence de l’une des meilleures joueuses au monde qui n’était pas disponible, j’ai saisi mon opportunité. Ce but marqué dès le début du match m’a donné confiance ainsi qu’à toute l’équipe. »

À sa deuxième expérience avec l’équipe canadienne après avoir participé à la Coupe SheBelieves en mars à Orlando, la meilleure buteuse de l’histoire des Bulls de South Florida (NCAA) a noté des différences importantes tant sur le plan personnel qu’au niveau collectif. « La nervosité de mon premier camp était partie et j’ai pu montrer mes qualités, a-t-elle expliqué. J’étais plus à l’aise sur le terrain et avec le système de jeu de notre nouvelle entraîneuse. »

« Entre les deux camps, chaque fille a travaillé certains aspects de son jeu et le niveau était bien meilleur, de poursuivre l’ancienne porte-couleurs des Élans de Garneau. À 100 jours des Jeux olympiques, l’intensité a beaucoup augmenté. La présence de Christine Sinclair et Ashley Lawrence a aussi fait une bonne différence. »

Viens a-t-elle amélioré ses chances d’être retenue en prévision du rendez-vous de Tokyo ? « Je ne sais pas si j’ai mérité ma place au sein de l’équipe, mais j’ai fait un bon travail globalement, a-t-elle résumé. Comme attaquante, je dois marquer des buts si je veux faire gagner l’équipe et c’est ce que j’ai réussi à faire. L’équipe n’avait marqué qu’un but en trois parties à Orlando. »

L’équipe canadienne tiendra son prochain camp au début juin. Les filles sauront bientôt si elles seront invitées pour ce dernier camp avant les Jeux.