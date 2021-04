Les souvenirs de l'accusé sont très précis

Bien que plus d’une quarantaine d’années ait passé depuis les agressions qui lui sont reprochées, le sexagénaire de Lévis accusé d’agression sexuelle sur une ado et, plus tard, sur la fille de cette dernière, conserve des souvenirs très précis de ces deux périodes.

C’est ce qui est ressorti, jeudi, du contre-interrogatoire mené par Me Andréanne Sirois au procès de Marc Poulin, un fiscaliste de 64 ans qui fait face à des accusations d’agression sexuelle, d’attentat à la pudeur, de grossière indécence, d’incitation à des contacts sexuels et de contact sexuel à l’égard de deux présumées victimes.

Questionné sur les agressions alléguées concernant la première présumée victime, et qui se seraient déroulées entre 1978 et 1986, l’homme se souvient des allées et venues de l’enfant, des moments où il l’aurait vue ou encore de qui l’accompagnait.

Il se souvient aussi du déroulement de ses fins de semaine, de ses horaires de travail, de ceux de sa conjointe et des visites qu’ils ont eues à la maison. S’appuyant sur ses souvenirs, et toujours en niant les gestes qui lui sont reprochés, l’homme a martelé ne jamais s’être trouvé seul avec l’enfant.

Cette dernière était soit accompagnée de sa mère, de ses frères et sœurs ou encore, la conjointe de l’accusé était présente lorsque l’homme voyait la présumée victime.

Même chose pour la deuxième jeune fille à l’égard de laquelle il aurait posé des gestes de nature sexuelle entre 2002 et 2013. La concernant, il se souvient des conversations, des appels, des visites et des échanges de lettres qu’il a pu avoir avec elle et il se rappelle même l’heure à laquelle elle se couchait lorsqu’elle venait à la maison.

Toutefois, confronté à certains messages MSN écrits par la présumée victime dans lesquels elle lui demandait de le rencontrer «face à face», Poulin a dit «ne pas se souvenir vraiment de ces échanges» ni même se rappeler s’il y avait répondu.

Lettre accusatrice

En août 2014, la jeune fille lui a fait parvenir un courriel dans laquelle elle l’invitait à «réfléchir aux conséquences que ses gestes ont eues sur elle», tout en parlant de tentative de suicide, de cauchemars, de douleur.

«J’ai perçu son courriel comme étant du chantage», a témoigné l’homme sous serment, en ajoutant avoir fait lire la lettre à plusieurs personnes de son entourage, et ce, même s’il a qualifié les propos tenus par l’adolescente «d’idioties».

«Si ce sont des idioties, pourquoi vous prenez le temps et la peine d'en parler à tout le monde?» a alors questionné la juge Sandra Rioux, ce à quoi l’homme a répondu: «Pour leur dire ce qu’elle m’avait écrit, simplement». Le procès doit se terminer demain.