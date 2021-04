Lévis veut construire 1000 logements sociaux en 10 ans

La Ville de Lévis ambitionne de bâtir au moins 1000 logements sociaux ou abordables dans la prochaine décennie.

Cela représente 100 nouvelles unités par an. Le maire Gilles Lehouillier estime que cet objectif est atteignable et est «convaincu» que la municipalité peut aller au-delà et se rendre à environ 150 logements par an.

Dès 2021, 1,2 million $ sera investi dans trois projets qui totalisent 22 millions $ d'investissements et qui rendront disponibles 90 nouvelles unités de logement. Les investissements à plus long terme ne sont pas encore mesurés à ce moment-ci, a indiqué le maire.

Cette annonce de la Ville de Lévis survient dans la foulée de la présentation l'automne dernier de son plan d'action sur le logement social et abordable.

Le maire avait alors dévoilé les nouveaux outils dont la Ville se dotait pour accompagner le développement de nouvelles unités d'habitation qui s'adressent aux personnes à faible revenu. Parmi ceux-ci figuraient des crédits de taxes aux constructeurs ainsi que l'acquisition de propriétés à développer et des incitatifs pour intégrer les clientèles visées.

«Je suis convaincu qu’on va largement dépasser nos cibles parce que la mobilisation est entamée», s'est enthousiasmé Gilles Lehouillier.